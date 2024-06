Baldur’s Gate 3 kündigt an, worauf alle seit Release warten – Aber ihr müsst euch noch gedulden

Larian Studios hat das Modding-Toolkit angekündigt, auf das viele Spieler seit dem Release von Baldur’s Gate 3 warten. Alles Wichtige erfahrt ihr hier.

Um was geht es genau? Das Modding-Toolkit ist ein Feature für Baldur’s Gate 3, auf das Spieler jetzt schon eine längere Zeit warten, bis jetzt gab es aber keinen genauen Zeitraum.

Auf x.com kündigte das Studio jetzt an, dass ihr das offizielle Modding-Toolkit ab Patch 7 nutzen könnt. „Damit ihr eure wildesten Ideen zum Leben erwecken könnt“, heißt es in der Ankündigung von Seiten des Studios.

Aktuell könnt ihr in Baldur’s Gate 3 zwar schon Mods installieren, aber diese müsst ihr euch auf entsprechenden Mod-Seiten besorgen und dann gegebenenfalls auch mit externen Programmen installieren. Das kommt immer ganz darauf an, woher ihr die Mods habt und womit diese erstellt wurden.

Mit dem Modding-Toolkit soll das dann wesentlich einfach werden, weil Baldur’s Gate 3 Mods dann von offizieller Seite unterstützt. Damit können Mods dann leichter erstellt und installiert werden. Laufen soll das dann über mod.io, was Spielern die Möglichkeit bietet, Mods auf dem PC und Konsolen zu installieren und zu verwalten.

Vorerst wird das Modding-Toolkit lediglich auf dem PC nutzbar sein. Ein Support für PS5, Xbox und Mac soll aber zeitnah folgen. Mehr Informationen könnt ihr der FAQ in der offiziellen Steam-Ankündigung entnehmen.

Wann wird Patch 7 starten? Ein bisschen müsst ihr euch als Spieler noch auf Patch 7 gedulden. Aktuell wurde der Test für diesen Patch in zwei Phasen eingeteilt. So soll heute, am 03. Juni 2024, der geschlossene Alpha-Test beginnen. Laut der offiziellen Ankündigung auf Steam will Larian dazu nach und nach immer mehr Leute einladen.

Im Juli soll dann ein geschlossener Beta-Test stattfinden, für den man sich als Spieler dann vorregistrieren kann, um einen von den 1.000 Plätzen zu bekommen. Für den Test müsst ihr allerdings die PC-Version spielen.

Nach dem Feedback und einer gewissen Zeit, um alles zu überarbeiten, soll der Patch 7 dann richtig im September 2024 starten.

Was kommt sonst noch mit Patch 7? Zusammen mit dem Modding-Toolkit erwarten euch in Patch 7 aber auch noch ein paar andere Neuerungen und Verbesserungen, auf die Larian zu einem späteren Zeitpunkt noch mal genauer eingehen will. Unter anderem erwarten euch im September dann die „bösen Enden“ in Baldur’s Gate 3. Wenn ihr bis September schon mal nach den passenden Mods für euch schauen wollt, dann haben wir hier eine Liste für euch: 10 besten Mods für Baldur’s Gate 3, die sich für euch lohnen