Baldur’s Gate 3: Chef-Schreiber verrät, warum Minthara für ihn ganz besonders ist

Minthara in Baldur’s Gate 3 ist ein Charakter, den nur wenige besser kennenlernen. Aber genau das liebt der Chef-Autor hinter dem Rollenspiel.

In Baldur’s Gate 3 gibt es eine Vielzahl an Charakteren und manch ein vermeintlicher Bösewicht kann bekehrt und sogar als Begleiter rekrutiert werden. Der Chef-Schreiber des Spiels hat im Interview verraten, warum ausgerechnet Minthara für ihn eine ganz besondere Rolle einnimmt.

Wer spricht da? Das ist Adam Smith, der Lead Writer von Larian. Er war für einen großen Teil der Dialoge in Baldur’s Gate 3 zuständig. Auch wenn er viele Dialoge nicht selbst geschrieben hat und vor allem für die Überarbeitung und Anpassung der Texte anderer Autoren zuständig war, hat er viel Zeit mit Minthara verbracht und an ihrer Geschichte gearbeitet. Im Interview mit PCGamer auf YouTube sprach er über einen Charakter, den er ganz besonders mochte: Minthara.

Was hat Smith gesagt? Im Interview verriet er, warum Minthara so besonders für ihn ist. Das liegt vor allem daran, dass nur wenige Spielerinnen und Spieler sie jemals genauer kennenlernen.

Wir wussten von Anfang an, dass Minthara ein Charakter ist, den die meisten töten werden. Sie ist ein Bösewicht. Du triffst sie, du kannst sie rekrutieren – aber die meisten töten sie und das wussten wir von Anfang an. Wir wussten, dass die ganze Arbeit, für sie so viel Dialog zu schreiben, nur von sehr wenigen Leuten wertgeschätzt werden würde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Doch genau dieser Umstand, dass nur wenige Spielerinnen und Spieler das jemals zu sehen bekommen, hat ihn zufrieden gemacht. Denn weiter erklärt er:

Ich habe eine Zeile eingebaut, von der ich nicht weiß, wie viele Leute sie jemals sehen werden. (…) Da ist ein Moment, wo sie euch recht nahe kommt. Und wenn sie das tut, dann hat sie eine kleine Krise mit ihrem Selbstvertrauen. Du kannst ihr dann sagen: „Schau, du bist stärker als alle, die ich jemals getroffen habe.“ Daraufhin sagt sie dann: Wenn ich dich nicht getroffen hätte, wäre ich noch immer eine Irre, die Dinge im Auftrag eines Gottes tut, der gar nicht existiert.“ Und dann sagst du: „Aber du hast mich getroffen.“ Sie erwidert: „Ja, aber in 9 von 10 Fällen wäre ich einfach nur eine weitere Leiche auf deinem Kreuzzug.“ Das ist ein kleiner, trauriger Moment, aber gleichzeitig ein kleiner Hinweis an die Spieler, indem man feststellt: Ja, in all deinen anderen Spieldurchläufen wird sie wohl einfach sterben.

Smith gefällt es dabei besonders, Zeilen und Dialog zu schreiben, von denen er weiß, dass lediglich der Bruchteil der Spielerschaft das jemals zu Gesicht bekommen wird. Immerhin ist Minthara relativ offensichtlich ein Bösewicht und wird von den meisten Spielerinnen und Spielern schlicht getötet. Viele, die sich nicht auf externen Seiten mit dem Spiel beschäftigen, erfahren niemals, dass es sich bei Minthara um einen Charakter handelt, der für die eigene Gruppe rekrutiert werden kann.

Zum Ende hin sagt Smith dann aber noch mit einem deutlichen Lachen:

[Minthara] ist eine schreckliche Person und sollte nicht gerettet werden. Aber … die Momente die ich liebe sind die, die wir für ein ganz kleines Publikum schreiben und wenn sie es erreichen, dann bekommen sie etwas Besonderes. Das ist Zeug, das ich liebe.

Baldur’s Gate 3 steckt voller Entscheidungen und viele davon sind sogar hinter einzelnen Klassen oder Völkern versteckt. So kommt es immer wieder zu ganz besonderen Momenten, die andere wohl niemals zu Gesicht bekommen. Smith erzählt in Interviews ohnehin viele interessante Dinge – so dachte er, dass Larian auf dem absteigenden Ast sei und Baldur’s Gate 3 schrecklich würde.