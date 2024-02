Das Entwicklerstudio hinter Baldur’s Gate 3 wird auf der Bühne für eine harte Ansage bejubelt

Das ist zu bedenken: Larian ist in der Tat keine Aktien-Gesellschaft wie vor der Übernahme durch Microsoft Activision Blizzard, Electronic Arts oder Ubisoft, sondern in Privatbesitz. Allerdings haben sie auch “Teilhaber”, so hält der chinesische Großkonzern Tencent 30 % der Anteile.

Nicht nur Michael Douse, sondern auch der Head of Production David Walgrave ergriff das Wort und untersrich, dass Baldur’s Gate 3 keine Mikrotransaktionen nutzt: „Wir bitten dich nur, einen Preis für das Spiel zu zahlen, und das war’s – Du kannst es für den Rest eines Lebens besitzen. Wir haben keine Aktionäre, aber wir denken auch nicht an sie.“, erklärte er.

Dann fuhr er fort und erklärte über die Gaming-Branche im Allgemeinen: „In dieser Branche geht es um Menschen und wir sind manchmal wirklich schlecht darin, den Entwicklern zu zeigen, was sie wert sind […] das ist sozusagen der Elefant im Raum, besonders inmitten all dieser Opulenz.“

2023 war ein Jahr voller Entlassungen in der Spielbranche – und 2024 scheint nicht besser zu werden. So wurden bereits im Januar 2024 bei Riot 530 Mitarbeiter entlassen .

