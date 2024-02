Baldur’s Gate 3: „Auf dem Schlachtfeld wie ein Gott“ – Spieler glauben, die stärkste Klasse ist eine der unbeliebtesten

Das sagt die Community: Auch andere Spielerinnen und Spieler stimmen dem Beitrag zu und berichten von ihren Erlebnissen mit dem Druiden oder listen auf, was ihn so einzigartig und vielseitig macht.

Gerade wenn man diese ganzen Beschwörungen mit den Fähigkeiten eines Klerikers kombinieren würde (wie etwa Schattenherz), der auch nochmal magische Waffen und göttliche Diener herbeiruft, dann hat man eine kleine Armee an Begleitern, die jede Menge Schaden abfangen, sodass „man den Schaden so weit verteilt, dass dich nichts jemals wirklich berühren wird“.

Die Verwandlungen sind dabei aber nicht das einzige, was den Druiden so großartig mache. Denn – abseits der Eulenbärenform oder kanalisierter Zauber – kann der Druide auch noch auf eine Vielzahl von Beschwörungen zurückgreifen:

Warum soll der Druide so mächtig sein? CasualSky berichtet in seinem Beitrag im Subreddit von Baldur’s Gate 3 , warum der Druide aus seiner Sicht nicht nur eine der stärksten Klassen ist, sondern ihm bisher auch die meiste Freude beim Spielen bereitet hat.

Zum einen bekommt man im Spiel gleich mehrere Druiden als Begleiter an die Seite – nämlich Halsin und Jaheira. Wer das weiß, wird nur mit Zögern einen dritten Druiden in die Gruppe aufnehmen und selbst einen erstellen.

Über die Wahl der Klasse in Baldur’s Gate 3 kann man wohl stundenlang diskutieren. Während sich viele schon den Kopf darüber zerbrochen haben, was denn die mathematisch beste Kombination ist und was somit die objektiv „stärkste Klasse“ in Bezug auf verursachten Schaden darstellt, diskutieren manche Spielerinnen und Spieler etwas anders darüber.

Was die stärkste Klasse in Baldur’s Gate 3 ist, wird angeregt diskutiert. Jetzt verteidigt jemand den Druiden – und er bekommt jede Menge Zuspruch.

