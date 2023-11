Baldur’s Gate 3: Spieler entziffert geheime Inschrift auf der Unterwäsche eines Dämons

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 hat die mysteriöse Inschrift auf der Unterwäsche eines Dämons für euch übersetzt. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler über den dritten Akt von Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 ist ohne Zweifel ein Spiel, das immer wieder versteckte Überraschungen und Easter Eggs bereithält. Nun hat ein Spieler eine besondere Entdeckung im dritten Akt gemacht. Er entzifferte die geheimnisvolle Botschaft auf der Unterwäsche eines Dämons.

Die geheime Botschaft auf Haarleps Dessous

Was genau hat der Spieler entdeckt? Im dritten Akt trefft ihr auf einen Charakter namens Haarlep, ein Inkubus, der in Raphaels Haus der Hoffnung zu finden ist… und ein besonderes verführerischen Talent besitzt. Dort liegt Haarlep auf einem prächtigen Bett in aufreizenden Leder-Dessous.

Haarlep fordert euch zu einem verführerischen Spiel der Begierde auf. Ein genauerer Blick auf die Unterwäsche lohnt sich. Ein Spieler namens Shattered-Earth hat die mysteriöse, infernalische Inschrift auf Haarleps Dessous entziffert.

Die Botschaft lautet: 1.000 lovers in 1 body – auf Deutsch so gut wie: 1.000 Liebhaber in einem Körper – was auf die Verwandlungskünste von Haarlep hindeuten könnte. Denn Haarlep ist in der Lage, das eigene Aussehen beliebig zu verändern, weshalb er in Form von Raphael erscheint.

Hier könnt ihr den Reddit-Post mit der Inschrift sehen:

Wie kann man nun diese Inschrift interpretieren? Die Community diskutiert genau über diese Frage unter diesem Reddit-Beitrag.

Wir haben euch einige Kommentare zusammengefasst:

Historical_Pen8920 ist der Meinung, die Inschrift könne eher als Warnung für unseren Helden gesehen werden.

gesehen werden. FallenChocoCookie betont: Ich würde sagen, das ist effiziente Werbung.

Shattered-Earth stimmt zu und schreibt: JA, als ich es übersetzte, dachte ich: Warte, das ist wie eine Werbung für Sexspielzeug LOL

Ein unerwarteter Einblick in Haarleps dämonische Botschaft hat zweifellos die Fantasie der Baldur’s Gate 3 -Spieler beflügelt. Die Interpretationen der Nachricht „1.000 Liebhaber in einem Körper“ variieren von einer stolzen Werbung für Haarleps verführerische Fähigkeiten bis hin zu einer möglichen Warnung vor den riskanten Abenteuern mit diesem Inkubus-Liebhaber.

Baldur’s Gate 3 hat noch weitere Botschaften versteckt: Ihr wollt mit infernalischen Runen im Gesicht Eindruck schinden? Dann prüft lieber nicht, was sie bedeuten