Baldur’s Gate 3: CNN interviewt Studentin, die alles tut, damit Astarion sie endlich beißt – „Er ist so heiß!“

So erklärt sie den Reiz des Vampirs: Die Akademikerin sieht in Astarion eine moderne Verkörperung des Vampirs, wie ihn der Dichter Lord Byron erschaffen hat: Schön, frivol, aber auch von Kummer geplagt und ein „Arsch zu den meisten Leuten.“

Egal, ob man Astarion heiraten, ihn therapieren, seine eigenen Probleme auf ihn projizieren oder ob man schlicht in Angst schwelgen möchte – Astarion deckt das alles ab“, erklärt sie. Außerdem sei er einfach heiß – gleichzeitig aber auch der am schwersten zu erobernde Gefährte.

Stewart hat ein zweites Mal Baldur’s Gate 3 angefangen, nur um Astarion zu erobern: Beim 1. Mal stand er nicht auf ihre „neutral gute“-Spielweise und gab ihr einen Korb. Laut Entwickler Larian habe Astarion fast 100.000 Leute allein am Launch-Wochenende einen Korb erteilt, was ihn nur noch begehrter gemacht habe.

Wen interviewt man dann? Als Beispiel für eine Frau, die vielleicht eine Spur zu viel Interesse an Astarion hat, zieht man Rachel Stewart heran, eine Englisch-Studentin aus Ohio, die sich auf Vampir-Literatur spezialisiert und 2022 einen Masterabschluss in Englisch erreicht hat. Aktuell arbeitet sie am Doktor-Titel.

