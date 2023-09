10 coole Geheimnisse in Baldur’s Gate 3, die ihr noch nicht kanntet

In Baldur’s Gate 3 gibt es haufenweise versteckte Anspielungen und Geheimnisse. MeinMMO hat für euch 10 faszinierende Easter Eggs aus dem Spiel zusammengestellt.

Baldur’s Gate 3 steckt voller geheimer Easter Eggs, die für ein breites Grinsen bei Spielern und Spielerinnen sorgen könnten. Denn diese versteckten Schätze von Larian Studios verleihen der Welt zusätzlichen Charme und verbinden sie mit verschiedenen literarischen Werken, Spielen und Popkultur-Referenzen.

Vorsicht Spoiler: Der Artikel ist nicht spoilerfrei und kann Teile der Story von Baldur’s Gate 3 und von anderen Spielen spoilern.

Edgar Allan Poe: Der Rabe

Ihr habt die Möglichkeit, mit einem Zauber in Baldur’s Gate 3 einen Raben namens Quothe als Vertrauten zu beschwören. Der Name ist eine Hommage an das bekannte Gedicht Der Rabe von Edgar Allan Poe, einem amerikanischen Schriftsteller und Dichter des 19. Jahrhunderts.

Quothe könnt ihr als Vertrauten beschwören.

Die Anspielung bezieht sich auf dieses Zitat von Edgar Allan Poe – Quoth the raven: Nevermore – was auf Deutsch so viel bedeutet wie “Nimmermehr, sprach der Rabe”. Das Gedicht handelt von einem namenlosen Erzähler, der von einem mysteriösen Raben heimgesucht wird, der nur das eine Wort Nevermore krächzt.

Final Fantasy 14 – Hommage an beliebten Charakter

Spieler in Baldur’s Gate 3 erhalten Inspiration basierend auf ihren Hintergründen und Dialogentscheidungen im Spiel. Im zweiten Akt des Spiels könnt ihr als Volksheld eine Inspiration mit dem Namen A Smile Better Suits… erhalten, die an einen herzzerreißenden Moment in Final Fantasy XIV erinnert.

Der Twitter-User DividusYliaster hat ein Bild von der Inspiration hochgeladen:

Diese Inspiration ist eine Anspielung auf die letzten Worte eines beliebten Charakters in Final Fantasy 14: A smile better suits a hero… . Um möglichst spoilerfrei für FFXIV-Spieler zu bleiben, die noch mitten in der Story stecken, erwähnen wir den Namen des Charakters nicht. FFXIV-Veteranen werden von dieser Entdeckung sicherlich zutiefst berührt sein.

Kohlverkäufer – Avatar: Der Herr der Elemente

In Baldur’s Gate 3 habt ihr das Vergnügen, in Akt 3 auf einen bemitleidenswerten Verkäufer namens Kauz Loryss zu stoßen. Er steht neben seinem einst prächtigen Karren, der jetzt allerdings vollkommen zerstört ist und nur noch von traurigen Kohlköpfen bevölkert wird.

Mein Kohl! Mein wunderschöner Kohl…

Loryss kann seine Enttäuschung nicht verbergen und beklagt sich lauthals darüber, wie sein Geschäft durch dieses unglückliche Missgeschick ruiniert wurde. Die Szene ist ein regelrechter Comedy-Moment, bei dem es schwerfällt, nicht zu schmunzeln. Sie erinnert unweigerlich an den legendären Kohlhändler aus der beliebten Serie Avatar – Der Herr der Elemente .

Er wird oft humorvoll als Meine Kohlköpfe! schreiend gezeigt, da seine Kohlkörbe wiederholt zerstört oder gestohlen werden. Sein wiederkehrendes Pech wurde zu einer beliebten Running Gag in der Serie und hat ihn zu einem unvergesslichen Charakter für die Fans gemacht.

666 Trefferpunkte – Symbol des Teufels

Diesmal handelt es sich um ein ziemlich offensichtliches Easter Egg, das Spielern schnell ins Auge fällt. Wenn ihr im Verlauf des dritten Akts gegen Raphael kämpft, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf seine Trefferpunkte zu werfen. Hier taucht eine offensichtliche teuflische Referenz auf.

Raphael hat exakt 666 Trefferpunkte.

Die Zahl 666 wird häufig als Symbol für das Böse oder den Teufel bezeichnet. Das Hinzufügen dieser spezifischen Anzahl von Trefferpunkten zu Raphael ist daher eine klare und humorvolle Anspielung auf die Vorstellung des Teufels.

Undertale Spiegel-Zitat

Wenn ihr auf einen stehenden Spiegel klickt, spricht euer Charakter folgenden Satz aus: Ich bin es – nach allem, was geschehen ist. Dieser Satz könnte viele Undertale-Fans tief berühren, da diese Worte an einen bedeutenden Moment aus dem Spiel erinnern.

Standspiegel findet ihr an vielen Orten im Spiel.

Der Satz „Despite everything, it’s still you“ taucht in Undertale auf, wenn der Spieler mit der Hauptfigur Frisk im Laufe des Spiels mit einem Spiegel interagiert. Das Wiederaufgreifen dieses Satzes in Baldur’s Gate 3 ist eine rührende Hommage an Undertale.

World of Warcraft Doomhammer

Spieler können auf den Doom Hammer in Baldur’s Gate 3 stoßen, der auf einen Hammer aus World of Warcraft hindeutet – dem Doomhammer (Schicksalshammer). Orgrim Doomhammer, einst ein Kriegshäuptling der Horde, führte diesen beeindruckenden Hammer, der ursprünglich von Draenor stammte.

Der Reddit-Nutzer Rinf_ hat ein Bild von dem Doomhammer aus Baldur’s Gate 3 hochgeladen:

Dieser Hammer war außerdem eine Artefaktwaffe für Schamanen in der Erweiterung Legion. Zudem spielte der mächtige Hammer auch in der Geschichte von Thrall, einer der bekanntesten Figuren in der World of Warcraft, eine wichtige Rolle, da er lange Zeit in dessen Besitz war.

The Witcher

Im dritten Akt von Baldur’s Gate 3 erwartet die Spieler ein aufregendes Easter Egg. Ein äußerst bekannter Charakter aus der Gaming-Welt taucht in der Stadt Baldurs Tor auf, und es handelt sich um niemand anderen als Geralt von Riva, den berühmten Hexer.

Geralt von Riva trefft ihr in Shares-Liebkosung

Ihr findet Geralt im Bordell (dritter Akt), wo er ganz offensichtlich eine Pause genießt. An seiner Seite befindet sich eine Frau, die zweifellos als Yennefer identifiziert werden kann. Yennefer ist eine äußerst bedeutende Figur in der Witcher-Saga und spielt eine zentrale Rolle im Leben von Geralt.

Porträts aus Divinity 2

In Baldur’s Gate 3 erwartet euch auch eine ganz besondere Verbindung zu einem anderen Spiel von Larian Studios – Divinity: Original Sin 2. Das Spiel wurde 2017 veröffentlicht und ist ebenfalls im Stil eines Tabletop-Rollenspiels gehalten.

Die Verbindung zwischen Baldur’s Gate 3 und Divinity: Original Sin 2 zeigt sich in Form von Porträts, die Origin-Charaktere aus Divinity 2 darstellen.

Der Spieler Gruselgrufti hat von Fanes Porträt ein Bild auf Reddit hochgeladen:

Diese Porträts sind sorgfältig im Spiel verteilt und bieten Divinity-Fans die Möglichkeit, auf nostalgische Weise an die Abenteuer in Rivellon zurückzudenken, während sie die Herausforderungen von Baldur’s Gate 3 meistern. Fanes Porträt findet ihr in den überwucherten Ruinen, wo ihr Lazarus zum ersten Mal begegnet.

Gale und seine Liebe zu Shakespeare

Eine der bemerkenswerten Zeilen von Gale ist ein humorvolles Easter Egg aus Shakespeares Werken. In Akt 3 rezitiert Gale eine abgewandelte Version einer berühmten Zeile aus der Komödie Ein Sommernachtstraum : What fools these mortals be – was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Was für Narren diese Sterblichen sind.“

Gale scheint ein Fan von Shakespeare zu sein.

Diese Komödie von William Shakespeare ist ein klassisches Werk, das in der Literaturgeschichte einen besonderen Platz einnimmt. Die Tatsache, dass Gale diese Zeile in abgewandelter Form in Baldur’s Gate 3 verwendet, verleiht seinem Charakter eine gewisse Tiefe und unterstreicht sein intellektuelles und literarisches Wissen.

Critical Role

In der Taverne Elfgesang im dritten Akt erwartet euch eine besondere Überraschung. Zwei Charaktere in dieser Szene wecken starke Erinnerungen an Pike Trickfoot und Grog Strongjaw aus der ersten Kampagne von Critical Role. Pike und Grog verbindet eine tiefgehende Beziehung, geprägt von jahrelanger Freundschaft und einem Gefühl von Geschwisterliebe.

Dieses Easter Egg lässt die Herzen von Critical Role-Fans höher schlagen.

Critical Role ist eine beliebte Serie, die auf YouTube verfügbar ist. In dieser Show kommen Synchronsprecher zusammen, um gemeinsam Dungeons & Dragons zu spielen. Der erfahrene Spielleiter dieser Runde ist Matthew Mercer, der auch die Stimme von Minsc in Baldur’s Gate 3 übernimmt.

Das sind nur einige der vielen Easter Eggs in Baldur’s Gate 3. Welche Anspielungen habt ihr noch gefunden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

