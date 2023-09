Baldur’s Gate 3: Ihr wollt mit infernalischen Runen im Gesicht Eindruck schinden? Dann prüft lieber nicht, was sie bedeuten

Baldur’s Gate 3 steckt voller Überraschungen und Eastereggs. Die Entwickler haben sich einen kleinen Scherz in der Charaktererstellung erlaubt. Eure Runen im Gesicht können eine ganz andere Bedeutung haben, als ihr vielleicht denkt. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

In Baldur’s Gate 3 treffen Spieler immer wieder auf neue Entdeckungen, Überraschungen und Eastereggs. Ein tolles Easteregg, wie ich finde, ist eine der Volksheld-Inspirationen, die ihr im Laufe des Spiels bekommen könnt. Larian Studios hat darin eine kleine Botschaft für Final Fantasy 14-Fans versteckt, die wir euch aber nicht spoilern wollen.

Doch auch bereits zu Beginn der Charaktererstellung treffen Spieler auf versteckte Botschaften, was viele nicht bemerken. Es geht um ein bestimmtes Gesichts-Tattoo, das witzige Bedeutungen verbirgt.

Larian Studios erlauben sich kleinen Scherz mit euren Tattoos

Worum geht’s? Der Charaktereditor von Baldur’s Gate 3 gibt euch haufenweise Möglichkeiten, euren Charakter ganz nach eurer Wahl zu gestalten.

Im Charaktereditor können Spieler auch Körperschmuck auswählen, darunter Tattoos. Ein Tattoo sticht besonders ins Auge. Das Tattoo besteht aus einer Schrift namens Barazhad. Diese Schrift basiert auf den dämonischen, okkulten und nekrotischen Sprachen aus Dungeons & Dragons. Ur- und Abyssal-Wesen aus D&D verwenden diese Zeichen.

Larian Studios nutzte die Gelegenheit und verewigte mit diesem Tattoo lächerliche Botschaften auf euren Gesichtern. Der Nutzer „Thewingedbaron“ entdeckte auf TikTok dieses witzige Easteregg der Entwickler.

Was bedeuten die Zeichen? Der TikToker hat in seinem zweiten Spieldurchlauf herausgefunden, dass ein bestimmtes Tattoo in Baldur’s Gate 3 keine düsteren Bedeutungen besitzt, sondern den Charakter schon eher in ein lächerliches Licht rückt. Die Zeichen entlang der Nase bedeuten nämlich… einfach nur „Nase“.

Doch das ist noch nicht alles. Auf der Stirn steht einfach nur „Stirn“. Ihr denkt es euch vielleicht schon fast, so geht es auch mit den anderen Körperteilen weiter.

Eine Zeichenfolge sticht besonders ins Auge. Die Zeichen auf dem Hals bedeuten nicht nur stumpf „Hals“. Nein, diesmal könnt ihr „Larian Studios“ lesen… kein Witz.

Euer Charakter läuft also ständig mit einem „Larian Studios-Schild“ durch Faerûn. Zudem noch mit Beschriftungen jedes Körperteiles, damit ihr auch nicht vergesst, wo eure Nase überhaupt ist. Einige Tieflinge müssen unseren Charakter doch völlig für „doof“ halten.

Mithilfe dieser Barazhad-Übersetzunganleitung könnt ihr selbst herausfinden, was die Runen auf eurem Gesicht tatsächlich bedeuten.

Es stellt sich also heraus, dass die infernalen Tattoos eigentlich total lächerlich sind. Ich dachte eigentlich, dass die Tattoos bestimmt eine total düstere oder coole Bedeutung haben. Vielleicht erging es euch genauso.

Stattdessen fragt sich womöglich so manch ein Tiefling, was zur Hölle wir mit unserem Gesicht veranstaltet haben. Wahrscheinlich grübeln einige Tieflinge abends im Bett darüber nach, was „Larian Studios“ überhaupt sein soll.

