Baldur’s Gate 3: Zwei begehrte Companions küssen sich nach Patch 4 ins Rampenlicht, doch der Fan-Liebling bleibt auf der Strecke

Der Spieler BusinessContent9507 äußert sich nun frustriert in einem Reddit-Beitrag : Der Blickwinkel ist schön, aber mir gefällt die vorherige Version etwas besser. Offenbar hat die ursprüngliche Version der Animation einen besonderen Platz in seinem Herzen.

Was sind das für Änderungen an Karlach und Halsin? Larian Studios hat einige tiefgreifende Änderungen vorgenommen, die die Beziehungen und Romanzen der Companions betreffen. Mit Patch 4 gestaltet es sich beispielsweise nun schwieriger Lae’zel zu daten. Besonders hervorzuheben sind die Verbesserungen an der Kussanimation von Karlach.

Der neueste umfangreiche Patch von Baldur’s Gate 3, der am 2. November veröffentlicht wurde, hat die Spieler mit einigen unerwarteten Änderungen in den Kussanimationen der Companions überrascht. Während die Fans von Karlach und Halsin nicht genug von den neuen Animationen bekommen können, bleiben die Astarion-Fans mit einem Hauch von Enttäuschung zurück.

In Baldur’s Gate 3 spielen Romanzen eine große Rolle. Zwei begehrte Companions küssen nun leidenschaftlicher, während der Fan-Liebling irgendwie auf der Strecke bleibt. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

