Baldur’s Gate 3: Wie aus Feinden Liebende wurden – die Romanze der Schattenherz-Sprecherin

Synchronsprecherin Jennifer English ist aktuell als Schattenherz in Baldur’s Gate 3 zu hören. Ihre Partnerin Aliona Baranova hatte sich ursprünglich ebenfalls für die Rolle beworben, sie jedoch an English verloren. Auf X.com hat sie nun über ihre anfänglichen Animositäten English gegenüber und ihre sich langsam entfaltende Romanze geschrieben.

Wer sind Aliona Baranova und Jennifer English? Aliona Baranova und Jennifer English sind beide Synchronsprecherinnen. Sie hatten sich bei Larian Studios für die Rolle der Schattenherz beworben. English erhielt schlussendlich den Zuschlag.

Jennifer English spricht in den jeweils englischen Synchronisationen von Elden Ring und dem Larian-Game Divinity: Original Sin II Nebenrollen. Zudem ist sie in Rollen in dem Kurzfilm Don’t Mention the B Word und der Serie The Killer Beside Me zu hören.

English nimmt übrigens auch Commissions für kurze Synchron-Snippets an:

Aliona Baranova stieg später ebenfalls in die Entwicklung von Baldur’s Gate 3 ein. Sie übernahm die Rolle als Performance Director für die Motion-Capture-Aufnahmen für die Cutscenes des Spiels. Baranova ist wie English hauptsächlich als Synchronsprecherin tätig. Ihr Fokus liegt jedoch stärker auf Kurzfilmen.

Wie haben sich die beiden kennengelernt? Aliona Baranova und Jennifer English trafen sich während des Casting-Prozesses für Schattenherz noch nicht, sondern erst später zum Beginn der Motion-Capture-Aufnahmen.

Baranova stieß ca. sechs Monate nach Beginn der Arbeiten an Baldur’s Gate 3 zur Crew. Während der Aufnahmen lernte sie English kennen.

Schattenherz ist eine der, wenn nicht sogar die beliebteste Companion. Als Klerikerin ist sie ein schneller und früher Heiler, die trotzdem gut kämpfen kann.

Was schreibt Aliona Baranova auf X.com? Baranova schreibt auf ihrem X.com-Account (ehem. Twitter) darüber, wie sehr sie English eigentlich gehasst habe. English wurde für die Rolle der Schattenherz engagiert, was Baranova ihr wohl sehr übel nahm, da sie sich ebenfalls für die Rolle beworben hatte.

Erst wolle Baranova English auch auf keinen Fall mögen, verheimlichte ihren inneren “Hass” aber. Erst als sie Jennifer English schließlich in ihrer Rolle performen sah, änderte sie ihre Meinung:

Ich habe sehr schnell gemerkt, dass Jen perfekt für die Rolle ist und ich von ihr lernen kann. Es gibt einen Grund, warum Schattenherz so beliebt ist: Jen verstand sie wie niemand sonst, sie sah direkt durch sie hindurch und verband sich mit jeder Facette von ihr. […] ANYWAY TED Talk beiseite, zurück zu meiner Geschichte: viel Exposition in der Mitte, 1,5 Jahre Zusammenarbeit und dann BOOM Feinde zu Liebenden. (Außer, dass Jen keine Ahnung hatte, dass wir Feinde waren oder dass ich für ihre Rolle vorgesprochen hatte oder dass ich sie hassen wollte, als wir uns das erste Mal trafen). Aliona Baranova, X.com, 24.10.2023

In ihrem Post drückt Baranova ihre große Bewunderung für Englishs Performance aus. Vor allem, dass English die verschiedenen Facetten des Charakters in den jeweiligen für sie einschlagbaren Schicksalen so umfangreich darstellen konnte, fand sie beeindruckend.

Was genau meint Aliona Baranova mit den verschiedenen Facetten? [Spoiler] Je nachdem, wie ihr euch in Baldur’s Gate 3 entscheidet, entwickeln sich eure Companions weiter. Schattenherz steht in Akt 2 vor der Wahl, ob sie das sogenannte Nachtlied tötet oder verschont. Je nachdem, wie ihr sie mit euren Worten beeinflusst (oder auch nicht), stellt sie sich ihrer Göttin entgegen oder wird deren mächtigste Kämpferin. Das wiederum nimmt Einfluss darauf, ob ihr Schattenherz z. B. romanzen könnt und wie ihre Geschichte in Akt 3 weiter geht. Schattenherz ist aber vor allem je nach Entscheidung ein ganz anderer Charakter, mit verschiedenen Persönlichkeitszügen.

Aliona Baranova und Jennifer English wurden etwa 1,5 Jahre nach Start der gemeinsamen Zusammenarbeit ein Paar. English selbst ahnte wohl nichts von Baranovas anfänglichen Animositäten. Ihre Partnerin erzählte ihr aber später davon und nennt ihren gemeinsamen Werdegang “Feinde zu Liebenden” nach einem populären Romance-Story-Genre.

Eine sehr seltene Performance von Schattenherzs Synchronsrecherin könnt ihr übrigens hören, wenn ihr im dritten Akt von Baldur’s Gate 3 eine sehr schlimme Tat begeht:

