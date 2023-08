Baldur’s Gate 3: Spieler bezahlt die Stimme von Schattenherz, um seiner Frau zu sagen, dass er sie betrügt

Schattenherz ist eine der Begleiter (Companions), die uns auf unserer Reise in Baldur’s Gate 3 begleiten können. Ein Spieler hat sich die Synchronsprecherin hinter der Klerikerin geschnappt, um seiner Ehefrau ein wichtiges Geständnis zu machen.

Was steckt hinter dem Geständnis? Der Spieler hat seiner Frau gebeichtet, dass er sie betrogen hat. Um ihr das mitzuteilen, hat er Jennifer English über cameo.com engagiert. Sie ist die Synchronsprecherin von Schattenherz. Sie erklärt der Betrogenen in einer Videobotschaft, mit wem er ihr fremdgegangen ist.

Der Spieler ist mit Jennifer English fremdgegangen. Also nicht mit ihr als Person, sondern mit dem Charakter, den sie in Baldur’s Gate 3 spricht. Er wollte seiner Ehefrau scherzhaft mitteilen, dass er Schattenherz im Spiel gedatet hat.

Damit seine Ehefrau keinen Schreck bekommt und es als Witz versteht, stellt English von Anfang an klar, dass es sich um einen fiktionalen Charakter in einer fiktiven Welt handelt.

Sie erklärt, dass sie in letzter Zeit „viele Liebhaber“ hatte und der besagte Ehemann eben dazugehörte. Damit sind wohl die zahlreichen Spieler gemeint, die sich für eine Romanze mit Schattenherz entschieden haben.

Ehemann legt öffentliches Geständnis ab

In einem eigenen Artikel erklärt sich der Autor und wie es zu der Romanze kam (via dotesports.com). Er veröffentlicht den Artikel allerdings anonym, da sein Name nicht über Suchmaschinen im Zusammenhang mit „betrügen“ gefunden werden soll.

Das würde seinen Schwiegervater äußerst wütend machen, da er den Scherz womöglich nicht begreifen würde.

Der Ehemann beschreibt, wie er Schattenherz ins Team aufnahm, tiefsinnige Gespräche mit ihr führte und es dann zum ersten Kuss kam. Er erklärt ganz poetisch, wie es zu einem Techtelmechtel mit Schattenherz gekommen ist. Der Spieler sei ein Reisender und der Schlafsack von Schattenherz das Ziel der Reise.

Doch zum Ende seines Artikels entschuldigt er sich bei seiner Ehefrau:

Meine geliebte Frau, mir fehlen die Worte, um mich zu entschuldigen. Ich weiß nicht, wie ich das wiedergutmachen kann. Also wandte ich mich an Schattenherz selbst, in der Hoffnung, dass sie als Frau in der Lage sein würde, sich in die Situation einzufühlen.

Deshalb engagierte er Schattenherz, die – entgegen seiner Erwartungen – in ihrer Videobotschaft keine Reue zeigt.

Übrigens: Solltet ihr euch ebenfalls für eine Videobotschaft interessieren, könnt ihr euch auf der entsprechenden Seite nach anderen Synchronsprechern umsehen. Wir haben beispielsweise die Synchronsprecher von Astarion, Karlach und Lae’zel gefunden.

Wie ging die Geschichte aus? Der Spieler schwört, dass er Schattenherz nicht mehr anrühren wird. Er hat einen zweiten Spieldurchlauf begonnen und möchte keine Romanze mit Schattenherz beginnen. Doch dafür hat er sich dieses Mal in Tiefling Karlach verguckt, die sich in Akt 1 versteckt.

Es gibt sogar noch weitere Begleiter, mit denen wir eine Romanze eingehen und mit denen wir Sex haben können. Doch die Charaktere lassen sich nicht nur daten, sondern sind ebenso nützliche Begleiter für den Kampf in Baldur’s Gate 3.

