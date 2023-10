Baldur’s Gate 3: Spieler begehen den ultimativen Verrat, brechen Schattenherz die Seele

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr böse sein – extrem böse. Einige Spieler kennen keine Gnade und hintergehen die geliebte Schattenherz auf finsterste Art und Weise.

In Baldur’s Gate 3 haben die Spielerinnen und Spieler so viel Freiheit, wie sie nur selten in einem Spiel vorhanden ist. Unzählige Möglichkeiten erzeugen eine ganz persönliche Geschichte. Doch viel Freiheit bedeutet zugleich auch die Option, besonders grausam zu sein – und einige von euch haben offenbar Freude daran, den NPC Schattenherz auf möglichst grausame Weise zu hintergehen. Zumindest wird das im Subreddit von Baldur’s Gate 3 diskutiert.

Spoilerwarnung: Hier gibt es einige empfindliche Spoiler zur Story von Schattenherz aus Baldur’s Gate 3. Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Wer ist Schattenherz? Schattenherz (im englischen „Shadowheart“) ist eine Klerikerin, die sich der Göttin Shar verschrieben hat. In Baldur’s Gate 3 ist sie zu Beginn die Trägerin eines mysteriösen Artefakts. Wie für Anhänger der Shar üblich, hat sie einen großen Teil ihrer Erinnerungen verloren. Ihre Story besteht daraus, diese Erinnerungen Stück für Stück zurückzugewinnen und sich entweder von Shar zu lösen oder den Glauben in ihre Göttin zu festigen – das liegt ganz in der Hand der Entscheidungen der Spieler.

Was machen Spieler mit Schattenherz? Rogen80 erklärt, wie er Shadowheart verraten hat. So beschreibt er:

Es gibt eine Option, die Eltern von Schattenherz im Lager zu töten, nachdem man sie gerettet hat … das geht nicht gut aus. Schattenherz wird nicht einfach nur wütend – sie wird regelrecht rasend. Sie verlässt die Gruppe dauerhaft, wird feindlich und greift dich an. (…) Sie hat sogar spezielle Sätze davor wie: „Ich kam hierher, um sie zu retten und du hast sie ermordet! Ich kannte sie vielleicht nicht, wie eine Tochter es sollte, aber ich werde sie dennoch rächen!“ Außerdem, wenn man den Kampf mit ihr beginnt, schreit sie noch: „Monster! Sie waren meine Eltern!“

Auch andere Kommentare in dem Beitrag haben einige grausame Ideen, was sie mit Schattenherz so alles angestellt haben. So beschreibt „Shadowheart’s Tav“:

Ich habe es zwar nie gemacht und werde es nicht tun, aber ich glaube, das Schlimmste, was du Schattenherz antun kannst, ist: Date sie, sorge dafür, dass sie Shar entsagt und versprich ihr, den Rest des Lebens mit ihr zu verbringen, sodass du zur einzigen Person wirst, der sie wirklich vertraut – und dann gib sie in die Hände von Viconia. Es gibt sogar die Möglichkeit, am nächsten Tag zu ihr zurückzugehen und mit ihr zu sprechen, nachdem ihr Verstand wieder gelöscht wurde. Der abgrundtiefe Verrat.

Grundsätzlich sind die meisten aber begeistert davon, wie gravierend die Entscheidungen sein können und wie vielfältig die Optionen ausfallen. Dass Larian an so viele unterschiedliche Möglichkeiten gedacht hat, um geliebten Charakteren in den Rücken zu fallen, zeigt für die meisten, wie viel Liebe in das Spiel geflossen ist.

Habt ihr auch einen Charakter in Baldur’s Gate 3 aufs Schlimmste hintergangen?

