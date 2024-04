Das mächtigste Volk wird von Baldur’s Gate 3 fast ignoriert

Hinzu kommt, dass Tav ausgesprochen wenig über die Kultur der Githyanki weiß – auch wenn er selbst einer ist. In vielen Dialogen kann man sehr unwissend agieren und hat nur in wenigen Fällen bereits Antwort-Möglichkeiten, in denen man auf (eigentlich grundlegendes) Wissen zur Githyanki-Kultur zurückgreifen kann.

Baldur’s Gate 3: Einer der schwersten Bosse steckt in Akt 1, kann euren Run direkt am Anfang beenden

Besonders ärgerlich ist das zum Beispiel bei Voss, der eine wichtige Rolle in der Story der Githyanki und damit auch der Königin Vlaakith spielt. Wenn man Lae’zel nicht dabei hat und selbst Githyanki ist, dann finden viele Dialoge gar nicht statt. Ist man doch dabei, wird man in diese Gespräche nur gering einbezogen – wie als jede andere Spezies auch.

Wie werden die Githyanki ignoriert? Das Problem ist vor allem dann präsent, wenn man Tav – also den Spieler-Charakter – als Githyanki spielt. Andere Githyanki nehmen nur selten wahr, dass man zur gleichen Spezies gehört. Wenn überhaupt, dann reagieren sie auf Lae’zel oder haben nur in seltenen Fällen einige Randbemerkungen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welches Volk ist das mächtigste? Auch wenn man über die Details sicher streiten kann, sind die meisten Spielerinnen und Spieler sich wohl einige, dass Githyanki vielleicht nicht das attraktivste, aber auf jeden Fall das vielseitigste Volk in Baldur’s Gate 3 sind. Das liegt zum einen daran, dass es einige Waffen gibt, die nur Githyanki besondere Boni verleihen – zum anderen aber an sehr krassen Boni:

In Baldur’s Gate 3 habt ihr jede Menge Auswahl, was den Verlauf der Geschichte oder auch nur die Erschaffung eures Haupt-Charakters anbelangt. Doch diese Freiheit kommt manchmal mit kleinen Nachteilen. Denn manche Völker wurden von den Entwicklern ein wenig vernachlässigt – glaubt man zumindest im Subreddit von Baldur’s Gate 3.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to