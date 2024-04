Baldur’s Gate 3: Wer ist eigentlich Volo?

Kaum ein Charakter in Baldur’s Gate 3 ist so verrückt, nervig und zugleich liebenswürdig wie Volo. Aber kennt ihr die wahre Geschichte hinter Volo?

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Charaktere und NPCs, auf die man treffen kann. Einige sind wichtiger als andere – doch manche haben viel mehr Story, als man auf den ersten Blick erahnen mag. Denn gerade der kuriose Barde Volo ist ein ziemlich bedeutsamer Charakter aus dem Universum von Dungeons & Dragons.

Wo findet man Volo? Volo könnt ihr zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Baldur’s Gate 3 treffen. Entweder ihr trefft ihn zu Beginn im Druidenhain oder kurz darauf in der Festung der Goblins, wo er gefangen genommen wurde. Je nach euren Entscheidungen bleibt er danach eine Weile in eurem Lager und letztlich könnt ihr ihm im finalen Akt des Spiels noch einmal begegnen und müsst ihn dort aus einer explosiven Lage befreien.

Was macht Volo im Spiel? Während ihr nach einer Rettung für die Gedankenschinder-Larve in eurem Kopf sucht, ist Volo einer der ersten Charaktere, der seine Hilfe auch tatsächlich anbietet, wenn auch auf brutale Art und Weise: Er will mit Hammer und Meißel, an eurem Auge vorbei, die Larve in eurem Köpf entfernen.

Volo wirkt verplant und wie ein schlampiger Barde – dabei ist er gar kein Barde.

Solltet ihr euch dieser Prozedur unterziehen – und die sehr unangenehme Szene bis zum Ende durchhalten – dann verliert ihr dabei ein Auge. Dieses wird danach von „Volos Ersatzauge“ ersetzt, das euch die permanente Fähigkeit gewährt, Unsichtbare Feinde aufzudecken.

Allerdings sieht euer Charakter danach auch ziemlich lädiert aus – und manche NPCs machen auch Anmerkungen, dass ihr nur noch ein Auge habt.

Abgesehen davon dient euch Volo als Händler und hat auch zahlreiche amüsante Dialoge. Zumeist trägt er das Herz mehr oder weniger auf der Zunge, kann dabei aber ziemlich herablassend sein. Für eine gute Geschichte verdreht er auch gerne mal die Fakten, damit sein nächstes Buch ein voller Erfolg wird – gerade wenn es um Drachen geht, erfindet er gerne mal ein paar Details dazu.

Wer ist Volo wirklich?

Jetzt die erste Offenbarung: Volo ist gar kein Barde, auch wenn er permanent zu singen versucht und sich den Künsten verschrieben hat, wie der Schriftstellerei. Stattdessen ist Volo ein Stufe-1-Zauberer (in manchen Quellen auch ein Magier).

Das erklärt zumindest, warum er nicht einmal die Goblins von seinem Gesang überzeugen konnte.

Das wohl größte Geheimnis von Volo ist allerdings, dass er von der Götting Mystra auserwählt wurde. Die Göttin hat mehrere Sterbliche als „Gewebe-Anker“ auserwählt. Sollte Mystra jemals (erneut) etwas zustoßen, dann würden diese Anker dafür sorgen, dass das Gewebe intakt bleibt und die Welt nicht ins Chaos gestürzt würde.

Dass Mystra Volo ausgewählt hat, ist allerdings eine fragwürdige Ehre. Denn sie hat Volo erwählt, weil niemand vermuten würde, dass er diese Rolle besitzt. Nicht einmal Volo selbst weiß, dass er von Mystra ausgewählt wurde. Das ist lediglich Elminster bekannt, der deshalb so manches Mal zur Rettung kommt, um Volo aus brenzligen Situationen zu befreien – selbst wenn wir davon in Baldur’s Gate 3 nur wenig zu sehen bekommen.

Volo wird mehrfach gefangen – es ist ein Wunder, dass er noch immer lebt.

Elminster ist übrigens mit Volo befreundet und die beiden unterhalten sich regelmäßig. Dabei greift Elminster Volo auch (manchmal ungewollt) unter die Arme, wenn es um die Veröffentlichung neuer Bücher geht. Elminster korrigiert einige falsche Informationen und verschleiert zu gefährliches Wissen, das der Welt besser vorbehalten bleiben sollte.

Auch wenn Elminster von Volo häufig genervt ist und ihn einige Male selbst töten wollte, schätzt er Volo zugleich und sieht positive Eigenschaften in ihm – wie etwa den starken Drang, seinen Freunden um jeden Preis helfen zu wollen oder immer mit direkter Ehrlichkeit zu sagen, was er denkt, wenn auch oft durch grausame Barden-Gesänge verschleiert.

Abgesehen von den verschiedenen „Reiseführern“, die Volo veröffentlicht hat, schreibt er noch andere Bücher: Erotik-Romane. Diese verfasst er allerdings unter einem Pseudonym und würde auch wohl nie zugeben, dass er diese Bücher verfasst hat. Auch vor allem deswegen nicht, weil sie ihm den Großteil seines Geldes einbringen.

Zu guter Letzt ist Volo auch ein Charakter, der über mehrere Jahrhunderte besteht. Das ist für magisch begabte Wesen nicht unbedingt ungewöhnlich – aber so häufig wie er sich in Schwierigkeiten manövriert, ist es doch beachtlich, dass Volo noch immer lebt. Das hat er zuletzt auch Elminster zu verdanken, der ihn häufig rettet und ihm sogar einen besonderen Ring gegeben hat, der selbst starke Verletzungen heilt.

Ihr seht, Volothamp Geddarm ist ein besonderer und lange etablierter Charakter, hinter dem deutlich mehr steckt, als der erste Eindruck vielleicht vermitteln mag.

Auch, wenn er bedauerlicherweise gar kein Barde ist. Aber das war bei seinen „Gesangskünsten“ auch irgendwie zu erwarten, nicht wahr?

Volo ist aber so sonderbar, er fände sicher die Idee eines Fassmagiern ziemlich grandios.