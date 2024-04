Baldur’s Gate 3 war 2023 ein riesiger Erfolg. Umso überraschter waren einige Fans von Larians Ankündigung, man sei fertig mit dem Spiel und D&D. Jetzt verriet das Studio, dass es gleich an zwei neuen Projekten arbeitet.

Woher kommen die Infos? In einem Entwickler-Update auf Steam teilte Larian am 18. April 2024 einige Details zum kommenden 7. Patch für Baldur’s Gate 3. Damit könnten vor allem böse Spieler so richtig auf ihre Kosten kommen. Die Devs gaben aber auch einen Ausblick darauf, woran sie sonst noch arbeiten.

Studio-Chef Swen Vincke hatte im März bei der GDC überraschend verkündet, dass man kein weiteres Spiel im Universum von Dungeons & Dragons machen wolle. Auch DLCs soll es nicht geben. Larian will künftig an eigenen IPs arbeiten. Einige Fans hoffen auf eine Fortsetzung der Divinity-Reihe.

Studio-Chef sagt: „Bin aufgeregt wie ein Kind“

Was verraten die Devs? In einem Abschnitt verrät Larian, dass man derzeit an gleich zwei neuen Projekten arbeitet. Die seien allerdings noch im „Frühstadium“, mehr Informationen soll es im Laufe der Zeit geben. Man versichert jedoch, dass man von „demselben Feuer im Bauch“ angetrieben sei, das auch für Baldur’s Gate 3 gesorgt habe.

Zudem wird ein „aufgeregter Swen [Vincke]“ vom 17. April zitiert:

Ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen werden, aber wenn ich mir unsere Pläne für die Geschichte, die Grafik und das Gameplay ansehe, denke ich, dass das, woran wir jetzt arbeiten, unsere beste Arbeit überhaupt sein wird. Ich bin aufgeregt wie ein Kind, wenn ich mir unsere Key-Illustrationen ansehe, und möchte sie sofort allen zeigen und grummle frustriert darüber, dass ich warten muss, bis alles tatsächlich funktioniert. Ja, es ist Hype, aber es ist Hype, weil es wirklich gut aussieht und sich gut anfühlt.

Dem Studio-Chef ist die Vorfreude selbst in Textform deutlich anzumerken. Das dürfte die Fans nur umso neugieriger machen, an welchen Projekten Larian denn nun arbeitet. Kommt etwa wirklich die erhoffte Divinity-Fortsetzung oder wird es etwas ganz Neues geben?

Angesichts des bisherigen Œuvre von Larian ist aber wohl anzunehmen, dass sich die Entwickler weiterhin in den vertrauten Rollenspiel-Gefilden bewegen werden. Außer natürlich, sie machen es wie die Kollegen von Moon Studios und versuchen sich an einem radikalen Genre-Wechsel.

Larian verrät dazu nur so viel: Das nächste Projekt werde „anders, als was ihr denkt“, aber „immer noch vertraut.“ Es bleibt also spannend.

Gehört ihr zu der Fraktion, die nach Baldur’s Gate 3 alles kaufen würden, was Larian macht? Oder glaubt ihr, ein solches Meisterwerk kann einem nur einmal gelingen? Was wünscht ihr euch von den neuen Spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

