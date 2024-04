Baldur’s Gate 3: Spieler überlebt bis Ende Akt 2 im Honour-Mode, aber scheitert dann an einem einzigen Dialog 

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr euch dem härtesten Schwierigkeitsgrad stellen. Der Honour-Mode eignet sich für jeden, der eine harte Challenge sucht. Doch jeder kleine Fehler kann zum Game Over führen. Leider musste ein Spieler diese harte Lektion auf die schwerste Art und Weise lernen.

Was ist der Honour-Mode überhaupt? Für diejenigen, die nach einer besonders herausfordernden Erfahrung suchen, ist der Honour-Mode die perfekte Wahl. In diesem Modus habt ihr nur eine einzige Chance, das Spiel zu meistern, ohne die Möglichkeit, es neu zu laden.

Ihr könnt also kein Save-Scumming betreiben. Jeder Fehler, sei es ein Bug oder ein unüberlegter Klick, kann das Ende des Spiels bedeuten. Jede Entscheidung muss daher sorgfältig abgewogen werden, denn es gibt keine zweite Chance.

Spoiler: Der Artikel enthält große Spoiler über Akt 2 und ein mögliches Ende.

Ich bin am Boden zerstört

Wie ist er gescheitert? Der Spieler Gqd_King, der sein tragisches Ende im Honour-Mode erlebte und auf Reddit teilt, hatte gehofft, seinen Lauf erfolgreich abzuschließen. Nach dem Sieg im Kampf gegen Myrkul (Ende Akt 2) wollte er noch einige Gebiete erkunden – darunter auch den Gebirgspass in Akt 1, den er geskippt hatte.

So stand er vor dem Gebirgspass und wollte weiter, aber der Imperator war dagegen und warnte ihn mehrmals davor zurückzugehen, weil das sein Ende bedeuten würde. Doch unüberlegt klickte er noch zweimal, skippte den Dialog und dachte wohl, dass der Dialog nicht wichtig sein kann. So kam es zu einem direkten Game Over und dem Ende seines Honour-Runs.

„Ich bin am Boden zerstört“, schreibt der Nutzer in seinem Beitrag und verabschiedet sich damit von seiner Runde im Honour-Mode.

Hier könnt ihr euch die Szene auf YouTube anschauen:

Was hat es mit dem Game Over auf sich? Nachdem ihr Ketheric in Akt 2 besiegt habt, könnt ihr nicht mehr zum Gebirgspass zurückkehren. Wenn ihr das doch tut, dann erlebt ihr eins der vielen Enden in Baldur’s Gate 3. Denn der Imperator beschützt euch nicht mehr und das Elder-Brain findet euch und ihr verwandelt euch in einen Gedankenschinder.

