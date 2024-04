Baldur’s Gate 4 soll entwickelt werden, aber es gibt ein großes Problem

Der nächste Teil von Baldur’s Gate soll nach dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 entstehen. Der Inhaber der Rechte, Hasbro, sucht einen Partner, der ein Spiel wie Baldur’s Gate 4 entwickelt – aber die Suche ist ziemlich schwierig.

Kaum ein Spiel hat im vergangenen Jahr so hohe Wellen geschlagen, wie Baldur’s Gate 3 von Larian. Doch der Hunger der Fans von Dungeons&Dragons ist unstillbar. Viele hatten gehofft, dass Larian sich zu einem DLC hinreißen lässt oder vielleicht sogar den nächsten Teil der Reihe, ein Baldur’s Gate 4, entwickelt. Aber Larian lässt Baldur’s Gate hinter sich und widmet sich anderen Projekten.

Das führt zu der Frage, ob es ein Baldur’s Gate 4 überhaupt jemals geben wird. „Ja“, ist die Antwort darauf. Zumindest wenn es nach Hasbro geht, den Besitzern von Wizards of the Coast und damit auch Baldur’s Gate.

Doch die Suche nach einem Entwickler könnte sich als schwierig gestalten.

Neues Baldur’s Gate soll kommen – und es soll nicht 25 Jahre dauern

Wer soll Baldur’s Gate 4 entwickeln? Genau das ist die Frage, die sich auch Hasbro aktuell stellt. Denn auch wenn der Besitzer von D&D und damit Baldur’s Gate liebend gerne an einer Umsetzung arbeiten würde, die Auswahl eines Entwicklers gestaltet sich als schwierig. Immerhin muss man hohe Erwartungen erfüllen, die gerade durch den Welterfolg von Baldur’s Gate 3 nur noch gewachsen sind. PCGamer sprach dazu mit Eugene Evans, dem Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing von Hasbro und Wizards of the Coast, der dazu sagte:

Wir reden gerade mit vielen Partnern und werden von vielen Partnern angesprochen, die sich dieser Herausforderung stellen wollen, um herauszufinden, wie die Zukunft des „Baldur’s Gate“-Franchise aussieht. Wir hoffen, dass es nicht 25 Jahre dauert, wie es zwischen Baldur’s Gate 2 und 3 der Fall war, bis wir darauf eine Antwort haben.

Den aktuellen „Hype“ ausnutzen und möglichst schnell einen Nachfolger produzieren, das will man allerdings nicht:

Wir werden uns Zeit lassen, den richtigen Partner, die richtige Herangehensweise und das richtige Produkt zu finden, das die Zukunft von Baldur’s Gate sein könnte. Wir nehmen das sehr, sehr ernst, das tun wir mit allen unseren Entscheidungen rund um unser Portfolio.“

Was passiert mit den Helden aus Baldur’s Gate 3? Viele fragen sich auch, wie denn wohl die Geschichte der Begleiter und Charaktere aus Baldur’s Gate 3 weitergehen könnte. Egal ob das Gale, Karlach oder „Das Dunkle Verlangen“ ist, die Charaktere sind beliebt – und jetzt fester Teil des Kanon, also der offiziellen Story, von D&D:

Larian hat eine sehr beliebte Gruppe an Charakteren erschaffen, die an vielen Stellen gefeiert und ausgezeichnet wurden, wie etwa die Synchronsprecher und die Talente dahinter [bei den BAFTA-Awards]. Sie sind jetzt Teil des D&D-Kanons. […] Ich glaube, es ist zu früh, um spezifische Details zu besprechen und ich glaube, die viel größere Frage ist, wie wir Baldur’s Gate in der Zukunft angehen. Aber es würde mir gefallen, dass all diese Charaktere, auch zum Wohl der Fans, potenziell in anderen Produkten auftauchen könnten.“

Bei den BAFTA Game Awards wurde auch der beste Bösewicht von Baldur’s Gate 3 ausgezeichnet.

Fans haben viele Sorgen: Dass Larian mit dem Ende der Entwicklung von Baldur’s Gate 3 auch die beliebten Charaktere wie Schattenherz, Astarion oder Gale komplett an Wizard of the Coast abgetreten hat – immerhin gehört denen Dungeons&Dragons und damit auch die IP Baldur’s Gate – sorgt bei vielen Fans für Sorge.

Sie befürchten, dass man den Charakteren nun Unrecht tut und vielleicht nicht mit der gleichen Liebe und Sorgfalt behandelt, wie es Larian getan hat. Dazu sagt Evans:

Oh, wir haben keinen Zweifel daran, unsere Community ist sehr leidenschaftlich und wird uns sofort wissen lassen, wenn wir etwas getan haben, das ihnen nicht gefällt. Und das ist Teil davon, warum wir sie so lieben. Die Messlatte liegt sehr hoch und es ist unser Job, sie zu übertreffen.

Gibt es bald mehr D&D-Spiele? Einen kleinen Hoffnungsschimmer für Fans von D&D gibt es allerdings, denn im Verlauf der nächsten Jahre will man mehrere Spiele aus dem D&D-Universum veröffentlichen.

[…] Wir haben selbst in neue D&D-Spiele-Entwicklungen investiert. Diese Spiele werden im Verlauf der nächsten 5 Jahre erscheinen und sich über alle Genres und alle Plattformen erstrecken. Und ich glaube, es gibt Platz innerhalb des D&D-Universums für viele verschiedene Interpretationen dessen, was D&D alles ausmacht, solange wir den Dingen treu bleiben, die Leute an D&D so lieben. Und wir sind entschlossen, genau das umzusetzen.

Hasbro ist also durchaus auf der Suche nach einem Team, das „Baldur’s Gate 4“ entwickeln kann. Dass Larian allerdings so einen Kracher mit Teil 3 erschaffen hat, dürfte die Suche nach einem perfekten Partner ziemlich erschweren.

