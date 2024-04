Baldur’s Gate 3: Spieler ruiniert seinen Honour-Run, aber merkt es erst 3 Tage später

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 hat sich seinen Honour-Run kaputt gemacht, aber es erst ein paar lange Rasten später gemerkt. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Was ist der Honour-Mode? In Baldur’s Gate 3 ist der Honour-Mode eine harte Challenge, die euch auf die Probe stellt. Jeder noch so kleine Fehler kann euren Run zerstören. Save-Scumming ist keine Option, und die Bosse verfügen über mächtige Legendary Actions, die euch vor große Herausforderungen stellen.

Ein Spieler auf Reddit wagte sich in den Solo-Honour-Run mit dem Ziel, sich selbst und seine Fähigkeiten auf die härteste Art zu testen. Alles lief für ihn großartig, bis er mit Gale auf die Fischmenschen traf.

Spoiler: Der Artikel spoilert über die Story von Gale und Akt 1.

Opfert Gale lieber nicht

Wie hat er seinen Run ruiniert? Der Spieler mc_lil_bizz hat Gale rekrutiert, jedoch hauptsächlich für die zusätzliche Erfahrung und ließ ihn die meiste Zeit im Lager zurück. Als er schließlich bei den BOOOAL ankam, traf er eine folgenschwere Entscheidung: Er beschloss, Gale zu opfern, weil er ihn als nervig empfand und den Buff haben wollte.

Wenn ihr BOOOAL ein Opfer darbringt, stirbt einer eurer Gefährten und bleibt dauerhaft tot. Als Ausgleich erhaltet ihr einen dauerhaften Buff, der euch einen Vorteil bei Angriffswürfen gegen blutende Ziele gibt.

Doch mit den Konsequenzen hatte er wohl nicht gerechnet. Seelenruhig spielte er seinen Honour-Run weiter – mit dem Gefühl, dass alles in Ordnung sei.

Tickende Zeitbombe

Was ist dann passiert? Gales Projektion erscheint bei euch und wird euch auffordern ihn innerhalb von 2 Tagen (2 lange Rasten) wiederzubeleben. Er warnt euch dabei eindringlich: Es hängen viele Leben davon ab, dass er zu den Lebenden zurückkehrt.

Aber durch BOOAL kann er nicht wiederbelebt werden, sondern bleibt endgültig tot. Am dritten Tag kommt es dann zur Explosion aufgrund der Zerstörungskugel in seiner Brust. Er explodiert also, tötet und zerstört somit alles – ciao, Honour-Run.

Was hat es mit BOOOAL auf sich? Ihr könnt an einem versteckten Ort im Underdark (X: 75, Y: -240) auf die Kuo-Toa treffen und mit ihnen interagieren, um zum Fischgott zu werden. Die Kuo-Toa haben ihren Gott namens BOOOAL erschaffen, der aber eigentlich eine gewöhnliche Rotkappe ist. Durch die Anbetung der Kuo-Toa ist er aber um einiges stärker geworden.

Ihr habt auch die Möglichkeit, die Kuo-Toa durch erfolgreiche Skill-Checks davon zu überzeugen, dass BOOOAL kein echter Gott ist. Solltet ihr dann ihn besiegen, könnt ihr von den Kuo-Toa zum Gott ernannt werden. Eine weitere Option ist, für BOOOAL zu kämpfen. Als Belohnung erhaltet ihr eine Sichel mit dem gleichen Effekt wie der bereits erwähnte Buff – aber der Buff ist an die Waffe gebunden.

