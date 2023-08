Baldur’s Gate 3: Ihr könnt ein legendäres Schwert in Akt 1 bekommen, wenn ihr feige Save Scummer seid

Ein legendäres Schwert für Lae’zel gibt’s schon in Akt 1 von Baldur’s Gate 3. Es ist so übermächtig, dass der Rest des Spiels ein Klacks wird.

Baldur’s Gate 3 steckt voller versteckter Möglichkeiten, um schon sehr früh im Spiel extrem starke Ausrüstung zu bekommen. So ist es etwa möglich, ein legendäres Schwert, das ihr eigentlich erst in Akt 3 erhaltet, schon während des ersten Aktes zu erhalten. Um das zu schaffen, braucht ihr aber eine Menge Glück – oder ladet einen Spielstand so oft neu, bis es klappt.

Wir zeigen euch, wie das geht.

Um welches Schwert geht es? Die Rede ist vom „Silver Sword of the Astral Plane“. Dieses legendäre Großschwert hat nicht nur eine Verzauberung von „+3“, sondern auch noch mächtige Boni, wenn es von einer Githyanki getragen wird – also etwa Lae’zel. Denn dann verursacht das Schwert bei jedem Angriff nochmal 1w6 psychischen Schaden.

Zusätzlich verleiht es einem Githyanki-Träger noch „Githborn Psionic Resistance“: Ihr habt einen Vorteil auf Rettungswürfe bei Intelligenz, Weisheit und Charisma. Zudem habt ihr Widerstand gegen psychischen Schaden und könnt nicht betört werden.

Baldur’s Gate 3: Silver Sword of the Astral Plane – So bekommt ihr es in Akt 1

Um das Schwert schon in Akt 1 zu erhalten, müsst ihr mindestens Stufe 3 erreicht und Lazarus freigeschaltet haben. Nachdem ihr den Nautoliden-Absturz überlebt habt, geht einfach nach Norden und erkundet die Ruine, um dort später Lazarus zu finden. Es ist wahrscheinlich, dass ihr dabei schon beinahe Stufe 3 erreicht. Sollten die XP aus der Ruinen-Erkundung nicht genügen, erledigt einfach noch ein paar Missionen im Smaragdhain oder tötet Gnolle und Goblins.

Reist nun in den Südwesten der ersten Karte, bis kurz vor dem Übergang zum Gebirgspass. Dort ist eine große, hölzerne Barrikade errichtet und eure Charaktere reagieren warnend auf den großen Drachen. Speichert hier unbedingt! Denn falls ihr den Dialog mit den Githyanki hinter dem Tor auslösen solltet, habt ihr eure Chance bereits vertan.

In dem markierten Bereich findet ihr Kith’rak Voss – eigentlich beginnt sofort ein Kampf.

Reist in euer Lager zurück und sprecht mit Lazarus, um einen Söldling anzuheuern. Sorgt dafür, dass es ein Krieger ist und er die Fähigkeit „Entwaffnende Angriffe“ erhält. Außerdem solltet ihr diesem Söldling ein oder zwei Tränke der Unsichtbarkeit ins Inventar packen, damit er sich in Position bringen kann.

Kehrt nun zurück zum Übergang des Gebirgspasses und trennt eure Gruppe auf. Nur der Söldling, der gerade den Unsichtbarkeitstrank getrunken hat, darf das Tor passieren! Positioniert den unsichtbaren Söldling-Krieger direkt neben Voss, aktiviert den Runden-Modus und schickt den Rest eurer Truppe zurück ins Lager. Speichert das Spiel erneut.

Hinter diesem Tor bzw. der Barrikade beginnt sofort der Dialog – außer ihr seid unsichtbar.

Nun kommt es auf den entscheidenden Angriff an: Benutzt einen „entwaffnenden Schlag“ und zielt auf Kith’rak Voss. Achtet darauf, ob der Angriff erfolgreich war und das Schwert fallengelassen wurde.

In jedem Fall beginnt danach sofort die Zwischensequenz, an dessen Ende Kith’rak Voss mit dem Drachen wegfliegt. Nach dem Ende der Sequenz beginnt ein Kampf. Ihr müsst sofort das Schwert auf dem Boden aufheben! Dasfür müsst ihr nicht einmal auf euren Zug warten, das Aufheben geht auch zwischendurch.

Sollte der Schlag verfehlen oder der Söldling sterben, bevor ihr das Schwert aufheben konntet, dann ladet einfach euren letzten Spielstand neu und wiederholt die Situation, bis es funktioniert.

Hat das Aufheben des Schwertes geklappt, lasst euren Söldling im Kampf einfach fallen. Wechselt anschließend die Ansicht zurück zu euren restlichen Charakteren im Lager und belebt den gefallenen Söldling bei Lazarus wieder. Jetzt könnt ihr das Schwert aus seinem Inventar einfach zu Lae’zel schieben – fertig!

Lae’zel staunt nicht schlecht, wenn ihr das Schwert so früh habt – und sie ist dann beinahe unaufhaltsam.

Alternativ zu dieser Methode kann auch ein Kleriker mit dem „Befehl“-Zauber dafür sorgen, dass Voss seine Waffe fallen lässt. Hier ist die Chance allerdings deutlich geringer und es ist nur schwer ohne Kampf zu schaffen. Das hat jedoch den Vorteil, dass ihr euch direkt im Anschluss “Sanctuary” als Buff geben könnt, wodurch ihr immun gegen Angriffe seid. Damit könnt ihr das Schwert relativ sicher aufheben und es eurer Truppe übergeben.

Allerdings solltet ihr aufpassen: Das Schwert ist so mächtig, dass Lae’zel viele eigentlich gefährliche Feinde nun nahezu im Alleingang verprügeln wird. Vor allem die Boni auf Rettungswürfe sorgen auch dafür, dass Lae’zel vielen Angriffen standhalten kann, ohne in Bedrängnis zu geraten. Das „Silver Sword of the Astral Plane“ hat das Potential, einen eigentlich spannenden Spieldurchlauf extrem zu vereinfachen – ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr das möchtet.

Wie kommt man an das Schwert regulär? Eigentlich bekommt ihr das Schwert erst in Akt 3. Dafür müsst ihr aber spezifische Entscheidungen fällen – ihr müsst einen Pakt mit Raphael eingehen und anschließend mit Voss reden, um das Schwert friedlich von ihm zu erhalten.

Kennt ihr noch weitere Tricks, um schon sehr früh extrem gute Ausrüstung zu erhalten?