Baldur’s Gate 3: Spieler verrät, wo ihr legendäre Waffen findet, ohne Spoiler

Duellanten-Rapier Akt 3: Rettet das Mädchen in der Quest, die euch noch gegeben wird. Benutzt nur einen Rapier und nicht zwei. Ihr bekommt eine zusätzliche Nahkampfattacke per Bonusaktion.

Silbernes Schwert der Astralebene Akt 3: Das Großschwert eignet sich am besten für einen Githyanki. Falls ihr keinen Githyanki in der Gruppe habt, könnt ihr die Maske des Gestaltwandlers benutzen. Euer Charakter verwandelt sich dann in einen Githyanki und ihr könnt die Vorteile des Volks clever verwenden. Rüstet das Schwert nach der Gestaltwandlung einfach erneut aus.

Ein engagierter Spieler auf Reddit hat gerade die komplette Kampagne nach 80 Stunden Spielzeit abgeschlossen und teilt in der Community mit, an welchen Orten ihr legendäre Waffen und Rüstungen findet – damit ihr sie nicht verpasst. Einiges hat er vermutlich trotzdem verpasst. Er betont, dass er insbesondere bei den legendären Items aus Akt 3 spoilerfrei bleibt.

