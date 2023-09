Ihr wollt die schicke Beute von Händlern in Baldur’s Gate 3, aber habt keine Lust, dutzende Male auf Taschendiebstahl zu würfeln? Wir zeigen euch einen Trick.

Die Ware von Händlern in Baldur’s Gate 3 ist manchmal richtig verlockend – aber das passende Kleingold fehlt. Zum Glück gibt es einige Methoden, um auch an das Inventar des Händlers zu kommen, ohne dafür mit Gold zu bezahlen – und nicht nur Diebstahl ist eine Option. Die deutlich einfachere Variante ist eine kleine Verprügelungs-Aktion aus dem Schatten heraus.

Wie funktioniert das? Das Wichtigste ist, dass ihr keine Zeugen für den ganzen Vorfall haben wollt. Wie ihr andere NPCs weglockt, ist dabei euch überlassen: Ihr könnt entweder als Barde mit einer Musik-Performance alle weglocken oder zu simpleren Methoden greifen. Am einfachsten geht das, wenn ihr einfach den Zauber „Dunkelheit“ oder „Nebel“ auf den Händler zaubert und sofort den Rundenmodus aktiviert.

Stellt nun all eure Helden ebenfalls in die verdunkelte Fläche und aktiviert bei „Passiven Fähigkeiten“ den „Nicht-tödlichen Schaden“. Anschließend verwendet ihr Nahkampfangriffe (Zauber und Fernkampf bleibt tödlich!), um den Händler auf 1 Lebenspunkt zu prügeln und damit bewusstlos zu schlagen. Jetzt könnt ihr das ganze Inventar des Händlers einfach plündern – einschließlich des Goldes, das er bei sich trug.

Das ist ein deutlicher Unterschied zum Töten eines Händlers. Denn wenn ihr einen Händler umbringt, dann verschwindet ein großer Teil seines Inventars und ist nicht in der Leiche zu finden.

Um keine Probleme aufkommen zu lassen, verlasst im Anschluss die Dunkelheit oder Nebelwolke und nehmt ein wenig Abstand, damit niemand auf euch aufmerksam wird.

Wer Händler klug ausräumt, spart einiges an Gold.

Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist simpel: Ihr könnt das ganze Inventar eines Händlers leerräumen, ohne mehrfach auf einen erfolgreichen Taschendiebstahl zu würfeln. Denn selbst bei guten Werten in „Fingerfertigkeit“ scheitert der Diebstahl irgendwann und ihr fliegt auf.

Ist der Händler jedoch bewusstlos, dann könnt ihr euch in den meisten Fällen einfach an seinem Inventar bedienen und ohne Würfel-Probe sämtliche Gegenstände in euren Besitz bringen.

Was ist der Nachteil? Wenn ihr einen Händler auf diese Weise ausgeknockt habt, wird er im Anschluss nicht wieder für Handel zur Verfügung stehen. Diese Methode des Ausraubens ist also „final“ und ihr solltet davon immer nur Gebrauch machen, wenn ihr ein Gebiet permanent verlasst, der Händler an einem schwer erreichbaren Ort ist oder ihr mindestens noch einen anderen erreichbaren Händler kennt.

Warum ist Gold so wichtig? Die meisten Zeit hat man in Baldur’s Gate 3 mehr als genug Gold, um sich alles zu kaufen, was das Herz begehrt. Doch gerade im letzten Akt des Spiels gibt es eine Reihe von Händlern, die richtig starke Rüstungen oder Waffen im Angebot haben. Da gehen die Kosten gerne mal in den hohen vierstelligen oder gar fünfstelligen Bereich. Wer dann kein Geld hat, der muss auf Diebstahl zurückgreifen und damit Gefahr laufen, es sich bei den letzten Händlern im Geld zu verscherzen.

Habt ihr euch so schon an Händlern bereichert? Oder haltet ihr es eher mit Ehrlichkeit beim Handel?

Wart ihr schon im geheimen Dino-Land von Baldur’s Gate 3?