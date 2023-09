Die Erzählerin von Baldur’s Gate 3 war ursprünglich viel fieser – „Ich sollte wie Scar aus König der Löwen sein“

Warum wurde es geändert? Jedoch wurde diese rachsüchtige Herangehensweise im Early Access des Spiels verworfen und durch eine sanftere Erzählerin ersetzt. Diese Erzählerin und Spielleiterin fühlte sich weniger an wie eine separate Person, die die Spieler herausfordert, sondern eher wie eine innere Stimme in ihren Köpfen.

Was ist passiert? In Baldur’s Gate 3 spielt die Erzählerin eine bedeutende Rolle, indem sie die Spieler durch ihre Abenteuer begleitet, sei es in Momenten des Triumphs oder des Scheiterns.

In Baldur’s Gate 3 begleitet uns die Erzählerin auf Schritt und Tritt, überwiegend als neutrale Beobachterin. Doch die Erzählerin Amelia Tyler war ursprünglich weitaus bösartiger. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

