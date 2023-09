Baldur’s Gate 3: Ihr könnt Minthara rekrutieren, ohne Massenmörder zu werden

Die Drow Minthara bekommt man in Baldur’s Gate 3 nur, wenn man richtig böse mordet. Aber es gibt einen Trick, mit dem man sich die Hände nicht schmutzig macht.

In Baldur’s Gate 3 gibt es viele coole Begleiter. Doch wenn ihr eine besondere Drow in eurem Lager haben wollt, dann müsst ihr vorher ein richtiges Massaker anrichten. Damit ihr ruhiger schlafen könnt, gibt es aber auch eine Methode, bei der ihr euch die Hände nicht schmutzig machen müsst.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um Vorkommnisse aus Akt 1 von Baldur’s Gate 3.

Minthara ist eine Drow, die dem Kult der Absoluten treu ergeben ist. Immerhin ist sie eine „Wahre Seele“ („True Soul“) und daher auch mit einem Parasiten infiziert. Zu Beginn ist sie direkt mit dem Feind verbündet, nämlich mit den Goblins, die im Namen der Absoluten den Druidenhain und die Flüchtlinge abschlachten wollen.

Wenn ihr Minthara in eurer Gruppe haben wollt, dann müsst ihr „böse“ handeln. Ihr müsst euch den Goblins anschließen und im Anschluss den Druidenhain und die Flüchtlinge niedermachen. Nur dann kommt Minthara zusammen mit ihren Truppen in euer Lager und feiert eine ausgelassene Party und „beansprucht euren Körper für sich“ – mit allem, was dazugehört.

Wenn Minthara euch will, gebt ihr besser keine Widerworte.

Einige Spieler haben aber eine Methode gefunden, um ihr Gewissen ein bisschen reiner zu halten. Denn ihr müsst gar nicht selbst dafür sorgen, dass die Druiden oder Flüchtlinge sterben.

Wie funktioniert das? Im Flüchtlingslager werdet ihr von den Kindern gefragt, die Götze des Sylvanus zu stehlen.

Sobald ihr die Götze stehlt, beginnt ein Konflikt. Denn die Druiden haben nur darauf gewartet, dass es irgendeinen Grund gibt, um die Flüchtlinge anzugreifen. Normalerweise muss man sich nun für eine Seite entscheiden – entweder die Druiden oder die Flüchtlinge. Wer keine Lust darauf hat, der geht einfach weg und verlässt den Ort des Geschehens.

In dem Fall töten sich die Druiden und Flüchtlinge nämlich gegenseitig und es bleibt kaum jemand am Leben.

Besonders lustig: Wenn ihr etwa einen Paladin spielt und weit weg vom Vorfall seid, dann brecht ihr nicht einmal euren Schwur. Ignoranz hilft manchmal, um kein Eidbrecher zu werden.

Im Anschluss daran könnt ihr das Goblinlager besuchen und mit Minthara reden. Wie „üblich“ verratet ihr der Drow den Ort des Hains, damit sie am nächsten Tag ihren Angriff beginnen kann, um den Hain zu vernichten.

Nach einer langen Rast stellt ihr dann allerdings fest: Die Schlacht ist schon vorbei. Das Tor des Hains wurde eingerissen und Minthara ist mit ihrem Angriff bereits fertig. Sie bedankt sich bei euch, dass ihr offenbar schon im Vorfeld „hier aufgeräumt habt“ und das hier ein großer Sieg im Namen der Absoluten ist.

Was ist mit Wyll und Karlach? Auch, wenn ihr in diesem Szenario zwar nur indirekt für den Massenmord im Smaragdhain verantwortlich seid, finden Wyll und Karlach das nicht sonderlich gut. Sie werden eure Gruppe verlassen – oder sich euch gar nicht erst anschließen. Nach aktuellem Stand ist es also auch weiterhin nicht möglich, Minthara gleichzeitig mit Karlach und Wyll zu rekrutieren.

Allerdings kann man vermutlich mit einem deutlich ruhigeren Gewissen schlafen, wenn man selbst nicht das Blut der Druiden und Tiefling-Flüchtlinge an den Händen hat – selbst wenn das Ergebnis letztlich das gleiche ist.