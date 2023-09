Baldur’s Gate 3: Ihr solltet mit Astarion alle eure Gefährten beißen – ihre Reaktionen sind zu gut

Vorsicht ist aber geboten: Solltet ihr mit Astarion Hand an Hund Kratzer oder das Eulbärbaby legen, sehen das sämtliche eurer Kameraden als sofortige Kriegserklärung an. Waffen werden gezogen, die Initiative ausgewürfelt!

Wie reagieren die Mitlagernden? Ganz unterschiedlich. Hexenmeister Wyll kommentiert die Aktion trocken mit „unangebracht“. Auch Lae’zel findet die Aktion nicht besonders gut und beendet sie mit einem genervten „genug!“ Ein Biss in Karlachs Nacken hingegen setzt Astarion direkt in Brand, was sie wiederum belustigt kommentiert: „Was hast du denn erwartet?“

