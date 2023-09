Baldur’s Gate 3 löst Problem, dass man mit jeder Leiche sprechen kann, durch einen brutalen Trick

Larian Studios verhinderte ein Problem in Baldur’s Gate 3, das einen der nützlichsten Zaubersprüche im Spiel betreffen würde, durch einen grausamen Trick.

Was ist das für ein Problem? In Baldur’s Gate 3 (BG3) gibt es einige starke Zaubersprüche. Ein besonders nützlicher ist „Mit Toten sprechen“, der euch erlaubt, kurze Gespräche mit einem Verstorbenen zu führen. Auf diese Weise könnt ihr interessante Informationen von einem NPC erhalten, der bereits die Lilien von unten betrachtet.

Doch „Mit Toten sprechen“ stellte BG3-Entwickler Larian Studios vor ein Problem, denn wenn ihr mit wirklich jedem toten NPC sprechen und wichtige Informationen erhalten könntet, wäre der Zauberspruch einfach zu stark – und außerdem bräuchte man noch mehr Dialogzeilen, als Baldur’s Gate 3 ohnehin schon bietet.

Wie Swen Vincke, CEO von Larian Studios, jetzt in einem Interview mit Todd Kenreck von Wizards of the Coast verriet, nutzen die Entwickler einen kleinen aber brutalen Trick, um den Zauberspruch zu balancen.

Ohne Kopf kann man nicht sprechen

Was ist das für ein Trick? Larian verfolgte gemäß Vincke das einfache Prinzip: „Ihr könnt mit jedem Toten sprechen, der immer noch seinen Kopf hat“ und führte aus: „Wenn du also viele enthauptete Menschen im Spiel siehst, dann haben wir das buchstäblich so gemacht. Das ist unser Cheat (via YouTube).“

Verstorbene NPCs, mit denen ihr nicht sprechen sollt, sind demnach zu brutal gestorben, um euch mit Informationen zu versorgen. Sie sind kopflos und können euch nicht mehr antworten.

Um das „Mit Toten sprechen“ zusätzlich zu balancieren, könnt ihr maximal 5 Fragen an eine Leiche stellen. Zudem kann es sein, dass ein Toter nicht mit euch sprechen möchte, wenn ihr dessen Mörder seid.

Wer kann den Zauberspruch verwenden? „Mit Toten sprechen“ ist ein Zauberspruch der Stufe 3, der von Barden, Warlocks und Klerikern wie Schattenherz gelernt werden kann.

Außerdem verleiht euch das „Amulett der verlorenen Stimmen“ die Fähigkeit, einmal pro Tag mit einer Leiche zu reden. Das Schmuckstück könnt ihr bereits in Akt 1 in der Modergruft finden.

In dem Interview mit Todd Kenreck sprach Swen Vincke ebenso über einen Zauberspruch, der es nicht in das Rollenspiel schaffte und erklärte, wieso sich das Team gegen ihn entschieden hat:

Ein einziger Zauber hätte Baldur’s Gate 3 fast doppelt so groß gemacht