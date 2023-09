Baldur’s Gate 3: „Der größte Big-Brain-Move in der Geschichte“ NPC rettet seinen Kollegen mit einem Pfeil, wird gefeiert

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 hat kürzlich ein unvergessliches Ereignis geteilt, bei dem ein NPC besonders clever agierte und nennt es den größten Big-Brain-Move .

Vorsicht Spoiler: Der Artikel enthält Story-Spoiler aus Akt 1.

In der Welt von Baldur’s Gate 3 gibt es keine Knappheit an nervenaufreibenden Herausforderungen, die von den Spielern Kreativität und taktisches Geschick erfordern. Doch selbst die genialsten Pläne können manchmal von unvorhersehbaren Ereignissen und NPCs durchkreuzt werden. Ein solches unvergessliches Ereignis wurde von einem Spieler geteilt.

NPCs pendeln zwischen genialen und dummen Aktionen

Was ist das für eine Szene? Der Spieler DeyUrban, der als Zeuge dieses spektakulären Ereignisses fungierte, war gerade inmitten des Kampfes gegen Nere in der Grymschmiede, als Nere sich selbst in die Lava stieß.

Doch dann folgte eine Wendung, die die Spielerfahrung auf eine völlig neue Ebene hob.

Einer der Armbrustschützen der KI entschied sich dazu, einen Push-Back-Pfeil auf Nere abzufeuern. Anstatt Nere weiter in die Lava zu befördern, hatte dieser Pfeil den gegenteiligen Effekt: Er katapultierte Nere zurück auf festen Boden und rettete somit sein Leben. Er nannte dieses Ereignis als der größte Big-Brain-Move in der Geschichte und betonte:

Ich war völlig verblüfft, daran hätte ich nicht einmal gedacht. Die KI ist etwas ganz Besonderes in diesem Spiel, Mann, ich habe ein paar Fälle gesehen, in denen sie etwas wirklich Dummes gemacht haben, aber ansonsten sind sie selbst im Balanced-Modus äußerst kompetent. DeyUrban via Reddit

Der Beitrag hat mittlerweile über 11.600 Upvotes erhalten und mehr als 910 Kommentare. Viele Spieler stimmen DeyUrban zu und sind begeistert von diesem beeindruckenden Zug der KI. Andere nutzen die Gelegenheit, um humorvoll über die kuriosesten Aktionen der NPCs zu berichten, die sie während ihres Abenteuers erlebt haben.

Das sagen andere Spieler:

Sabetha1183 kommentiert humorvoll: Die Dualität der KI besteht darin, dass sie solchen Mist machen und dann mit nur noch 4 HP in ihrem eigenen AoE landen

Fredagsfisk spricht aus der Sicht eines NPCs, der sich nicht gerade schlau anstellt: Nein, nein, ich muss zuerst weglaufen, also provoziere ich Gelegenheitsangriffe von allen umliegenden Feinden, und dann teleportiere ich mich mit Nebelschritt wieder zurück zu den Feinden.

AggravatingRage beschreibt: Ich hatte einen Fall, in dem Schattenherz in Flammen stand, und überraschenderweise nutzte die befreundete KI [NPC] ihren Zug, um Schattenherz aus dem Feuer zu schubsen. Als das passierte, war ich wie weggeblasen. Aber ratet mal, was passiert ist? Die befreundete KI war nun diejenige, die in Flammen stand.

Diese Erlebnisse zeigen, dass die KI in Baldur’s Gate 3 oft unvorhersehbar handelt. Während die NPCs manchmal mit atemberaubender Brillanz glänzt und Spieler in Staunen versetzt, sorgen sie mit ihren gelegentlichen dämlichen Aktionen auch für herzhaftes Gelächter.

Welche Erlebnisse hattet ihr mit den NPCs? Habt ihr häufig bemerkt, dass die KI intelligente Entscheidungen trifft oder eher ungeschickt agiert?

