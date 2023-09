Baldur’s Gate 3: „Das hätte ich gerne früher gewusst“ – Spieler fragt auf reddit nach Geheim-Tipps und bekommt tausende Antworten

Baldur’s Gate 3 ist ein recht intuitives Spiel, dass die wichtigsten Mechaniken bereits im Tutorial-Bereich erklärt. Eine Quality-of-Life-Funktion hat ein reddit-User sogar erst nach 50 Spielstunden entdeckt und diese gepostet. Tausende andere Spieler kommentierten daraufhin ebenfalls ihre späten Entdeckungen.

Die Entdeckung: reddit-User redryder74 fand nach 50 Spielstunden in Baldur’s Gate 3 heraus, dass er die Zauber von Klassen mit Zauberbuch auch ohne lange Rast oder Level-Up anpassen kann. Das bedeutet, dass Magier, Kleriker, Paladine und Druiden munter ihre Zauber tauschen können. Barden, Zauberer und Hexenmeister nicht.

redryder74 postete seine Entdeckung in der Baldur’s Gate 3-reddit-Community mit der Frage, was für „Quatsch“ andere Spieler so entdeckt haben.

Was sagt die reddit-Community? Der Post sammelte innerhalb von 24 Stunden über 2.800 Kommentare. Die User teilen darin ihre größten „Hacks“ mit.

Der meist geupvotete Kommentar beschäftigt sich allerdings mit Seilen und der Enttäuschung um ihre Funktionslosigkeit: Seile können in der Realität wie auch in Pen & Papers unter anderem zum Klettern, Gegner fesseln oder Fallen stellen genutzt werden. Diese Funktionen fehlen Baldur’s Gate 3 leider.

Quality-of-Life Tipps für Baldur’s Gate 3 von reddit

Allerdings hat die Community auch eine ganze Menge hilfreicher Funktionen im Petto. Hier die Top 5:

Ritualzauber: Manche Ritualzauber werden bei der Zauberauswahl nicht immer sofort erkenntlich als solche gekennzeichnet. Deswegen haben einige User das Spiel bis zu einem bestimmten Punkt komplett ohne Zauber wie „Federfall“ gespielt.

Ritualzauber benötigen keinen Zauberslot. Um sie zu wirken, benötigt euer Charakter die Fähigkeit „Ritualwirker“, ein Talent („Feat“). Die folgenden Zauber könnt ihr damit ohne einen Zauberslot verwenden:

Federfall

Gedanken erkennen

Longstrider

Mit Tieren sprechen

Mit Toten sprechen

Sich selbst verkleiden

Sprung verbessern

Stille

Vertrauten finden

Doppelklick beim Würfeln: Wer dem Rollen des Würfels zusieht und bei jedem Wurf geduldig abwartet, bis alle Boni langsam auf die gewürfelte Zahl addiert sind, hat schnell 100 Stunden in Baldur’s Gate 3 hinter sich. Mit einem Doppelklick beschleunigt ihr den Wurf aber und springt direkt zum Ergebnis.

Hebel betätigen via Pfeil: Ja, das geht. Es ist sogar essenziell in bestimmten Teilen des Spiels. Zum Beispiel im Unterreich gegen Ende von Akt 1 wird das hilfreich – mehr verraten wir aus Spoiler-Gründen nicht. Aber ihr könnt Ventile, Schalter und Hebel eben auch mit einem Pfeil abschießen und so auslösen.

Konzentration jederzeit willentlich beenden: Ihr könnt euren Charakteren bei Bedarf jederzeit die Konzentration austreiben.

Der Waldläufer soll sich nicht mehr auf das „Zeichen des Jägers“ konzentrieren? Kein Problem. Gale soll doch bitte „Stille“ fallen lassen, damit Schattenherz den Bereich überqueren kann, ohne „Leuchtfeuer der Hoffnung“ zu verlieren? Sofort – nämlich auch random während der Initiative-Runde eines anderen Charakters!

Im Video seht ihr unter anderem, wo ihr Konzentrationszauber beenden könnt.

Wir möchten aber von euch wissen: Was waren eure „Aha“-Momente in Baldur’s Gate 3? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren.