Baldur’s Gate 3: Spieler diskutieren, warum es die „gute Lösung“ ist, möglichst früh alle zu betrügen und zu verraten

Baldur’s Gate 3 lässt euch eine Unmenge an Möglichkeiten für euren jeweils aktuellen Durchlauf – auch ziemlich moralisch verwerfliche. Auf reddit diskutieren die Spieler nun, dass es eigentlich sogar die gute Lösung sei, alles und jeden so früh es geht zu betrügen und zu verraten – wenn man denn schon böse ist.

Achtung, Spoiler! Im Folgenden finden sich Spoiler für alle Akte von Baldur’s Gate 3.

Warum wird auf reddit diskutiert? Der User WizardAndRogueCandle postete via reddit über seinen aktuellen bösen Run auf der Plattform. Tatsächlich macht ihn der Durchlauf ziemlich fertig. Hier eine Auswahl seines Horrors:

Der Tiefling-Anführer Zevlor reagiert mit absoluter Verzweiflung auf die Ermordung seiner Schützlinge.

Die Tiefling-Kinder rund um Mol werden in ihrer provisorischen Diebesgilde umgebracht.

Karlach wird enthauptet und ihr Kopf Wyll zum Geschenk gemacht.

Das Fazit des Spielers zu Akt 1: Es ist super selten, dass ein Spiel mich dazu bringt, mich derartig um dessen Bewohner zu sorgen, wie es Baldur’s Gate 3 getan hat. Das Spiel ist einfach ein Meisterstück.

In den Kommentaren versuchen andere Spieler, ihn aber noch zu trösten. Und ihre Antworten haben es in sich.

Tatsächlich tust du ihr einen Gefallen : Möglichst früh, möglichst böse ist besser?

Was sind die positiven Ergebnisse eines bösen Runs? In den Kommentaren versuchen die anderen reddit-Nutzer WizardAndRogueCandle zu trösten. haresnaped ist sehr pragmatisch und schreibt, wenn er in Akt 1 schon richtig böse ist und alle betrügt, die er betrügen kann, bleiben für Akt 2 und 3 nicht mehr so viele übrig. Der Horror würde also langsam abnehmen

MaximDecimus meldet sich bezüglich der Ermordung von Karlach zu Wort. Wenn man sie umbringt, würde sie ihre Seele behalten: “Also tatsächlich tust du ihr einen Gefallen”. Karlachs Enden sind bis auf ein spezifisches recht traurig. Entweder sie wird zum Gedankenschinder und verliert ihre Seele oder ihr mechanisches Herz überhitzt und bringt sie um.

Der reddit-Nutzer StoneFoundation sieht es wiederum sehr pragmatisch: Je früher man die Leute umbringt, desto besser, weil sie dann ihre Seelen behalten und in ihr wohlverdientes Leben nach dem Tod gehen. Je nach Gott, den die Leute anbeteten, würde das auch recht angenehm sein. Im Vergleich zum möglichen Schicksal als hirn- und seelenlose Arbeitsbiene unter der Herrschaft der Absoluten.

Was für andere Tipps haben die Spieler auf Lager? In der Diskussion kommen aber auch Tipps raus, wie man möglichst böse, aber auch clever spielen kann:

Wenn man Dame Aylin in Akt 2 befreien möchte, muss Isobel überleben. Wenn man als Dunkles Verlangen aber die Slayer-Form möchte, muss man sie umbringen. reddit-User Effective-Feature908 und infidel11990 empfehlen, Aylin zu befreien und Isobel einfach kurz vor dem Angriff auf die Türme des Mondaufgangs zu töten.

Die Eulenbärfamilie umzubringen, macht Lae’zel absolut horny, schreibt Horror-Dimension1387.

Man kann Wyll dazu verdammen, auf ewig als Lemur zu leben. Dafür darf man einfach Mizora nicht retten. xHenkersbrautx meint aber, es sei viel böser, Wyll bis Akt 3 am Leben und im Pakt zu lassen und seinen Vater im Eisenthron vor seinen Augen umzubringen.

sanon441 wirft in den Ring, dass man Schattenherz gut werden lassen und sie dann dem Kult der Shar zurückgeben und ihre Erinnerungen auslöschen lassen kann.

Insgesamt scheint es den Spielern ziemlich viel Spaß zu machen, Baldur’s Gate 3 so böse wie nur möglich zu spielen. Ein Youtuber zum Beispiel hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele möglichst miese Strategien zu testen: Baldur’s Gate 3: YouTuber zeigt die miesesten Strategien – Und ihr werdet sie lieben