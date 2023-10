„Du liebst mich? Das ist so traurig für dich“ – Spieler sammeln die fiesesten Sprüche von Baldur’s Gate 3

Die Interaktionen in Baldur’s Gate 3 sind einige der besten, die die Gaming-Szene in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Allerdings haben die Companions auch einige wirklich fiesen Sprüche drauf, die Spieler nun auf reddit zusammen tragen.

Was ist passiert? Auf reddit fragt User why_not_zoidberg_82, welche Beleidigungen anderen Spielern besonders gut gefallen haben – aus welchem Grund auch immer. Als Auslöser für den Post bezeichnet why_not_zoidberg_82 die Begegnung mit einer Katze in Baldurs Tor:

Meine ist von einer Katze in Akt 3, die murmelt, dass sie sich auf ein Abenteuer begibt. Und ich ging fröhlich mit und sagte: „Nimm mich mit!“ Und die Katze hat mich einfach abgewiesen und gesagt, ich sei unreif, weil ich einem Unbekannten blind vertraue. Das ist noch schlimmer, als von Lazarus über mein Liebesleben verspottet zu werden. why_not_zoidberg_82 via reddit, 05.10.2023

Mehr zu Lazarus und dessen ganz eigenen Macken lest ihr hier:

Baldur’s Gate 3: Wer Lazarus, der schrullige Untote, wirklich ist

Der Post sammelte in kurzer Zeit über 900 Antworten, in denen die Spieler die fiesesten Sprüche aus dem Game mitteilen. Die meisten davon beziehen sich jedoch auf die Romance-Optionen mit den Begleitern.

Astarion, König der fiesen Herzensbrecher

Darüber, dass Astarion in Akt 3 ein richtig gemeiner Typ sein kann, berichteten wir bereits. Allerdings kann er euch auch schon viel früher von oben herab behandeln. Zu den meist-geupvoteten Antworten im reddit-Post zählen zwei seiner Kommentare aus der Party am Ende von Akt 1, wenn er nicht so sehr auf euch steht:

Es liegt nicht an dir, sondern an mir… ich habe Standards. Astarion in Baldur’s Gate 3 Akt 1

Spruch Nummer zwei kann in der gleichen Konversation kommen, wenn ihr andere Dialogoptionen wählt:

Ich spreche von Sex, mein Schatz. Nicht mit dir, natürlich! Kannst du dir das vorstellen? Astarion in Baldur’s Gate Akt 1

Wenn euer Verhältnis nicht das Beste ist und ihr ihn in Akt 3 zum Liebeswahrsager mitnehmen wollt, bringt er diesen Spruch:

Warte, ich bin der, den du liebst? Oh nein – oh, das ist so traurig. Aber nein, das wird auf keinen Fall passieren. Astarion in Baldur’s Gate 3 Akt 3

Astarion ist ein absoluter Fan-Liebling, da schmerzt die offene Ablehnung gleich noch einmal mehr. Laut Larians Community-Update #23 vom 11. August 2023 wurden bis dahin fast 100.000 Spieler von ihm abgewiesen. Und das, obwohl die Companions durch einen Bug besonders heiß auf die Spieler-Charaktere waren.

Im Community-Update wurde bekannt, dass Astarion gar nicht so leicht zu haben ist.

… aber alle Companions können gemein sein

Natürlich ist Astarion nicht der einzige NPC, der den Spieler-Charakter so richtig treffen kann. Zum Liebeswahrsager in Akt 3 könnt ihr jeden Charakter bitten. Wenn sie euch aber abweisen, kommen auch hier richtig schwere Sprüche. Hier ein paar Highlights:

Schattenherz: „Ich sage, Ihr solltet besser schnell nach Eurer wahren Liebe suchen. Weil ich bin es nicht.“

„Ich sage, Ihr solltet besser schnell nach Eurer wahren Liebe suchen. Weil ich bin es nicht.“ Halsin: „Die Natur ist meine wahre Liebe. Euch toleriere ich nur.“

„Die Natur ist meine wahre Liebe. Euch toleriere ich nur.“ Lae’zel: „Ich würd mir noch eher beide Hände abschlagen und einem wahnsinnigen Wildschwein zum Fraß vorwerfen.“

„Ich würd mir noch eher beide Hände abschlagen und einem wahnsinnigen Wildschwein zum Fraß vorwerfen.“ Gale: „Vielleicht überschätzt Ihr meine Zuneigung zu Euch ein wenig? Sucht Euch lieber einen anderen Partner in der Peinlichkeit.“

Spannend ist Gales Wortwahl, der sich vor der Behebung des Romance-Bugs auf fast jeden Spieler geworfen hat.

Im gleichen Zirkus in Akt 3, in dem ihr den Liebestest machen könnt, findet ihr auch den Dschinn Akabi. Seine Beleidigungen haben es auf reddit ebenfalls weit nach oben geschafft. Wenn ihr sie aber nicht zu sehr an euch ran lasst, könnt ihr ein geheimes Dinoland besuchen.

Was waren eure persönlichen „Beleidigungs-Highlights“? Oder seid ihr selbst mit einem Barden König des bösen Spotts? Lasst uns eure besten Barden-Sprüche in den Kommentaren.