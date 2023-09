Baldur’s Gate 3: Verliebt euch nicht zu sehr in Astarion, denn er kann ein echter Mistkerl sein

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 beschreibt die Erfahrungen seiner Frau mit Astarion, der sich als Mistkerl entpuppte. MeinMMO verrät euch die ganze Story dahinter.

Spoiler: Der Artikel enthält schwerwiegende Spoiler über Astarions Geschichte.

Eine Spielerin in Baldur’s Gate 3 outete sich als begeisterter Vampir-Fan. Sie nannte Dracula von Bram Stoker als eines ihrer Lieblingsbücher und gestand, dass sie in ihren Teenagerjahren heimlich ein Twilight-Fan gewesen war.

Nachdem sie von Astarion in Baldur’s Gate 3 erfahren habe, fand sie sich unweigerlich dazu verleitet, das Spiel zu starten. Sie erstellte einen Barbaren-Tiefling namens Grak und nahm sich vor, Astarion zu umwerben. Die ersten beiden Akte des Spiels fesselten sie vollkommen, da sie tief in die Dynamik und Beziehung zwischen Grak und Astarion eintauchte, und sie schien restlos begeistert.

Jedoch nach einer Entscheidung im Akt 3 verwandelte sich Astarion in einen richtigen Schuft, was sie bitter enttäuschte. Als Reaktion auf diese Enttäuschung setzte sie einen Schlussstrich unter ihre Beziehung.

Astarion hat ganz andere Seiten, als ihr vielleicht denkt

Was geschah in Akt 3? Der Spieler RunningBlade2184 beschreibt die frustrierenden Erlebnisse seiner Frau auf Reddit. In diesem Akt wurde sie mit einer schweren Entscheidung konfrontiert. Sie musste Astarion dabei helfen, Cazador aufzuspüren und zu töten.

Als der dramatische Moment heranrückte, stand sie vor einer folgenschweren Wahl:

Sollte sie Astarion dazu bringen, zum Vampirfürsten zu werden?

Sollte sie ihn lieber davon abbringen?

Ihre Entscheidung fiel auf Ersteres. Ihre Hoffnung dabei war, dass die Konsequenzen nicht allzu verheerend sein würden. Sie wollte ihren Astarion glücklich machen.

Was die Spielerin jedoch am meisten schockierte, war der Einblick in Astarions Gedanken, den sie im Camp erhaschen konnte.

Ihr Mann beschreibt es wie folgt auf Reddit:

Leider führte die Entscheidung dazu, dass Astarion sich veränderte und genau wie Cazador wurde, mit dem neuen Ziel, alle in Spawns zu verwandeln und über sie zu herrschen. Was meine Frau am meisten erschütterte, war, später im Camp Astarions Gedanken zu lesen. Sie sah, dass er Grak nur als einen weiteren Untergebenen betrachtete. […] Das brachte meine Frau dazu, ihm den Laufpass zu geben, und es schmerzte sie noch mehr, als Astarion so tat, als wäre ihm das völlig egal. […] RunningBlade2184 via Reddit

RunningBlade2184 betont noch, dass dieses Erlebnis eine der bemerkenswerten Eigenschaften dieses Spiels in Bezug auf die Interaktion mit den Gefährten unterstreiche. In vielen Rollenspielen fühle es sich so an, als müsse man die romantischen Interessen immer beschwichtigen und alles tun, was sie wollen, damit sie glücklich sind und einen mögen.

Doch in Baldur’s Gate 3 führe seiner Meinung nach blinde Zustimmung und ein einfaches Ja nur selten zu einem Happy End.

Dazu betont er noch:

Häufiger werden Offenheit, Vertrauen und die Auseinandersetzung mit zugrunde liegenden Problemen belohnt – wie eine echte Beziehung. Dies ist eines der wenigen Spiele mit romantischen Optionen, die sich wirklich authentisch und real anfühlen, anstatt der Formel „Erobere erst ihre Gunst, dann Sex“ zu folgen. Zwar gibt es dort Sex, aber die Bindung selbst fühlt sich wichtiger an. RunningBlade2184 via Reddit

Seine Frau verbrachte schließlich volle drei Stunden damit, ihre vorherigen Entscheidungen in dieser Quest rückgängig zu machen, indem sie auf einen älteren Spielstand zurückgriff und am Ende offenbar die alternative Option wählte.

Wie steht ihr zu dieser Thematik? Habt ihr euch entschieden, Astarion zum Vampirfürsten aufsteigen zu lassen oder nicht? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit uns!

