Baldur’s Gate 3: Spieler trinkt alle Vettel-Tränke aus Akt 1, damit ihr es nicht müsst – Das bewirken sie

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In jedem Fall seid lieber vorsichtig und trinkt nicht alles, was ihr findet – schließlich kann auch der verheißungsvollste Trank böse Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Welt von Baldur’s Gate 3 hält so manche Überraschungen bereit, und die Tränke der Vettel sind da keine Ausnahme. Dank PartyRooster wissen wir nun, was uns erwartet, wenn wir uns auf diese geheimnisvollen Tränke einlassen.

Was sind das für Tränke? In einem Reddit-Beitrag erklärt der Spieler PartyRooster die Auswirkungen von jedem dieser zehn Tränke. Es überrascht nicht, dass die meisten dieser Tränke nicht gerade wirkungsvoll sind, sondern euch schaden. Doch PartyRooster hat bei seiner riskanten Verkostung zwei Ausnahmen entdeckt:

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In Baldur’s Gate 3 lauern häufig versteckte Gefahren, darunter auch die mysteriösen Tränke der Vettel. Der Kampf gegen die Vettel kann zu einem der härtesten Herausforderungen im Spiel werden. Doch nachdem ihr die Vettel besiegt habt, offenbart sich in ihrer Höhle eine geheimnisvolle Beute – zehn Tränke, von denen kaum jemand weiß, was sie bewirken.

Ein mutiger Spieler in Baldur’s Gate 3 entschied sich dazu, alle Vettel-Tränke aus Akt 1 zu verkosten, damit ihr es nicht tun müsst. MeinMMO verrät euch, was sie bewirken.

Insert

You are going to send email to