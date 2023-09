Spieler in Baldur’s Gate ist so vernarrt in einen seiner Gefährten, dass er ihn immer wieder explodieren lässt

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Trotz seiner Liebe zu Astarion spürt er immer wieder den unwiderstehlichen Drang, seinen Lieblingscharakter in dieser entscheidenden Szene zu opfern – nur um erneut in den Genuss dieser bewegenden Performance von Neil Newbon zu kommen.

Dabei geht es um die Entscheidung, die Solarlanze am Ende der Githyanki-Krippe in Akt 1 zu aktivieren. Wenn ihr Astarion mit dieser Superwaffe tötet und ihn dann wiederbelebt, flippt er aus. Der Spieler raphades ist so begeistert vom Synchronsprecher von Astarion, dass er in jedem neuen Spielstand Astarion opfert.

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 kann nicht genug von einem Gefährten bekommen und lässt ihn immer wieder auf’s Neue explodieren. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

