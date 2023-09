Microsoft-Leak zeigt, wie sehr sich Xbox bei Baldur’s Gate 3 verschätzt hat, aber damit sind sie nicht alleine

Eine geleakte E-Mail zeigt, dass Microsoft kein allzu großes Interesse daran hatte, Baldur’s Gate 3 in den Xbox Game Pass zu bekommen. Offenbar wurde der Erfolg des Spiels völlig unterschätzt, was jedoch auch nicht ganz abwegig ist.

Was ist das für ein Leak? Im Zusammenhang mit dem andauernden Rechtsstreit zwischen Microsoft und der US-Behörde FTC, der Federal Trade Commission, wurden unzählige vertrauliche Dokumente und interne Mails von Microsoft veröffentlicht.

In einem der aufgetauchten Dokumente erörtert Microsoft, wie viel Geld sie für potenzielle Deals für den Xbox Game Pass hinlegen wollen. Es zeigt sich: Baldur’s Gate wurde stark unterschätzt. Offenbar glaubte man, den RPG-Hit zum Schnäppchenpreis bekommen zu können.

Was steht in dem Leak? Das Dokument zeigt eine lange Liste potenzieller Releases für den Xbox Game Pass. In einer Tabelle wird aufgeführt, wie groß der “Wow-Faktor” einzelner Spiele sei. Der soll wohl sagen, wie viel man sich von den Titeln verspricht.

Zusätzlich wird bewertet, wie groß die Chancen stünden, sie in den Game Pass zu bekommen und wie viel man voraussichtlich dafür zahlen müsse. Von den Servern der FTC wurden die Dateien zwar mittlerweile entfernt, da das Internet jedoch bekanntlich für immer ist, sind sie noch auf imgur zu finden.

Baldur’s Gate stand offenbar ziemlich weit unten auf der Wunschliste von Microsoft.

Das RPG wurde als “second-run Stadia PC RPG” abgetan. Die Einschätzung bezieht sich auf den geplanten Release von Baldur’s Gate 3 auf Googles gescheitertem Cloud-Gaming-Service.

Statt eines “Wow-Faktors” bekam das RPG die Kategorie “Hub” zugewiesen. Es ist unklar, wofür die Bezeichnung steht, möglicherweise bezieht sie sich auf den Xbox Insider Hub. Microsoft rechnete zudem damit, sich Baldur’s Gate für gerade mal 5 Millionen US-Dollar sichern zu können.

Zum Vergleich: Mit dieser Summe rechnete man auch bei Red Dead Redemption 2, dort ging man laut dem Dokument allerdings von einer monatlichen Zahlung in dieser Höhe aus. Von Star Wars Jedi: Survivor versprach man sich einen “sehr hohen” Wow-Faktor und rechnete mit einem Preis von 300 Millionen Dollar – das 60-fache dessen, was man bei Baldur’s Gate erwartete.

Wie wird diese Information diskutiert? Angesichts des gewaltigen Erfolgs von Baldur’s Gate 3 erscheint die Einschätzung von Microsoft kurios. Die E-Mail, in der das Dokument enthalten war, stammt allerdings aus dem Jahr 2022: Damals hatte wohl niemand erwartet, wie Baldur’s Gate 3 zum Release einschlagen würde.

Die Entwickler selbst gingen bekanntlich von gerade einmal 100.000 gleichzeitigen Spielern aus. Einen Wert, den auch mehr als einen Monat nach Release mit einem 24-Stunden-Peak von 293.814 Spielern auf Steam lässig überbietet. Zur Spitze waren es sogar 875.343 gleichzeitige Spieler (via SteamDB, Stand: 20. September, 11:30)

Aus diesem Grund verübelt Larian Microsoft die Fehleinschätzung wohl auch nicht. Michael Douse, Publishing-Director des Studios, erklärte auf X/Twitter: “Zu ihrer Verteidigung: Das haben alle anderen auch gemacht.”

In their defence, so did everyone else. Same with DOS2. Comes with the genre, and the way we approach things, and the way we execute things. There just isn’t any existing data that could have told anyone how BG3 was going to perform. We just had to take giant spooky leaps. https://t.co/BgLyW4cZZx