Baldur’s Gate 3: Die Druiden sind echt fies – dabei ist es nicht ihre Schuld

Woher sind diese Informationen bekannt? Wenn ihr in Akt 2 die Türme des Mondaufgangs besucht, könnt ihr Dokumente finden, in denen diese Schritte aufgezeigt werden. Sie erklären Kaghas Verhalten und warum die Druiden zu derart drastischen Schritten, wie der Abschottung von der Außenwelt, bereit sind.

Die Druiden wurden mit der Zeit zu den sogenannten Schattendruiden. Sie verlassen ihren Hain fast nicht mehr und helfen auch keinen Personen in Not. Diese Gruppe hat zu Beginn von Baldur’s Gate 3 begonnen, Kagha für sich zu gewinnen. Sie sollte Ketherics Einfluss, ohne selbst davon zu wissen, in den Smaragdhain bringen.

Warum sind die Druiden so abweisend? Die Druiden sind leider selbst ein ziemlich großer Dorn im Auge eines Antagonisten, der erst in Akt 2 vorgestellt wird: Ketheric Thorm.

Achtung Spoiler: Ab hier geht es gleich um Dinge aus Akt 2 von Baldur’s Gate 3! Wenn ihr also keine Spoiler mögt dann lest bitte nicht weiter.

Welche Auswirkungen eure Entscheidungen bezüglich der Tieflinge, der Goblins und des Smaragdhains auf die Story haben, könnt ihr hier nachlesen: Baldur’s Gate 3: Die 5 wichtigsten Entscheidungen in Akt 1 und was sie bewirken

Insert

You are going to send email to