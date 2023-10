Baldur’s Gate 3 hatte Barden als Gefährten geplant, der auch noch ein Werwolf ist – Nun wollen Spieler ihn unbedingt

Spieler haben in den Daten von Baldur’s Gate 3 einen nicht fertiggestellten Companion entdeckt: Eine Halblings-Bardin, die auch noch ein Werwolf sein sollte. Jetzt wünschen die Spieler sich, dass sie noch nachgereicht wird.

Wer ist der gefundene Charakter? Es handelt es sich dabei um eine Frau namens Helia. Sie ist ein Halbling, also neben den Gnomen eine der beiden kleinen spielbaren Völker. Ihre Klasse ist Barde.

Das Besondere an ihr ist, dass sie ein Werwolf hätte sein sollen. Werwölfe sind Personen, die sich (zumeist) bei Vollmond in eine Art Wolfsmischwesen verwandeln. Die meisten von ihnen verlieren dabei die Kontrolle. In manchen Interpretationen können sie sich aber auch willentlich verwandeln und behalten einen kühlen Kopf.

Wie haben die Spieler sie gefunden? Helia wurde via Data-Mining entdeckt. Spieler haben also die Datenbestände von Baldur’s Gate 3 durchsucht und sind so auf Informationen zu ihr gestoßen.

Daraus lässt sich schließen, dass Larian Studios den Charakter ursprünglich im Spiel haben wollte. Aus bislang nicht bekannten Gründen wurde sie gestrichen. Einige Informationen zu ihr sind aber eben noch in den Spieldaten enthalten, weswegen sie gefunden werden konnte.

Barde Volo kann für euer Camp rekrutiert werden, bleibt aber leider dort und kann euch nicht auf euren Abenteuern begleiten.

Warum wollen die Spieler sie im Game? Seit längerem läuft in der Community die Diskussion darüber, wie die Auswahl der rekrutierbaren Begleiter diverser gestaltet hätte werden können. Die Origin-Companions wie Astarion, Schattenherz und Lae’zel bieten zwar Möglichkeiten für ausgewogene Gruppen, aber ein paar Klassen fehlen dann doch noch.

Mit Volo kann man zum Beispiel einen Barden in sein Camp holen, diesen aber nicht mit in Kämpfe nehmen. Dabei sind Barden wirklich gute Support-Caster, die ihrer Gruppe mit bardischer Inspiration Vorteile verschaffen. Auch fehlen noch Paladin, Waldläufer, Mönch und Zauberer.

Natürlich können Spieler dies mit ihrem eigenen Originalcharakter wie einem Standard Tav oder „Dunkles Verlangen“ ausgleichen, für eine absolut freie Klassenwahl wären entsprechende Companions jedoch hilfreicher.

Außerdem sind alle rekrutierbaren Companions Mitglieder „großer Völker“. Also Elfen, Menschen, Halbelfen, Tieflinge und Gythyanki. Mit Helia als Halbling wäre zumindest eine der beiden kleineren Völker vertreten.

Alles zu den wählbaren Klassen und Völkern in Baldur’s Gate 3 lest ihr übrigens in unserer Übersicht:

Baldur’s Gate 3: Alle 12 Klassen und 11 Völker in der Übersicht – Welche passt zu dir?

Zudem sehen die Spieler großes Potential in den Interaktionen eines Werwolfs mit der Welt: Vampir Astarion und sie könnten spannend zusammen sein. Die Druiden im Smaragdhain hingegen könnten erste Lehrmeister werden.

Wie stehen die Chancen auf eine spätere Implementierung? Larian Studios hört auf die Spieler. Das haben sie ein ums andere Mal bewiesen. Zum einen haben sie sich das Feedback im Early Access zu Herzen genommen, zum anderen implementieren sie auch jetzt noch Community-Feedback:

Nachdem die Spieler sich über unnütz in der Gruppe „rumhängende“ Multiplayer-Charaktere beschwerten, baute Larian eine Lösung dafür ein. Mit Patch 3 brachten sie einen magischen Spiegel, der es den Spielern erlaubt, das Aussehen ihrer Charaktere anzupassen.

Zuletzt veröffentlichten sie Hotfix #8, in dem sie auf große Bitte der Spieler hin eine Katze „rasierten“:

Baldur’s Gate 3: Patch 3 verwandelt majestätische Nacktkatze in Fellknäuel – Spieler fordern eine Rasur

Halsin wurde aufgrund des positiven Community-Feedbacks ins Spiel implementiert.

Companions nachträglich zu implementieren, könnte sich jedoch als komplexer erweisen. Nach positivem Community-Feeback wurden Druide Halsin und Dunkelelfe Minthara zu rekrutierbaren Companions. Leider sind aber zumindest Mintharas Interaktionen nach wie vor verbuggt und Larian arbeitet auf Hochtouren, um sie zu fixen.

Was meint ihr: Wollt ihr noch mehr mögliche Gruppenmitglieder, die mit euch in den Kampf ziehen können? Oder wäre es euch lieber, erst die bestehenden Companions möglichst Bug-frei erleben zu können? Schreibt es uns in die Kommentare!

