Larian Studios ist extrem schnell mit ihren Patches und Hotfixes für Baldur’s Gate 3. Dabei passiert hier und da aber auch ein Malheur: Zuletzt haben sie der Nacktkatze “Seine Majestät” ein Fell verpasst und die Spielerschaft ruft nach Rasur.

Achtung Spoiler: Dieser Artikel beinhaltet leichte Spoiler für Akt 2 von Baldur’s Gate 3.

Wer ist “Seine Majestät”? “Seine Majestät” ist die Katze im Gasthaus des letzten Lichts in Akt 2 von Baldur’s Gate 3. Er lebt dort in der Obhut der Hafner unter Jaheiras Leitung. Der Kater patroulliert vorrangig im Hauptgebäude die große Halle.

Sprecht ihr Seine Majestät an, ohne Tiere verstehen zu können, faucht er euch ausschließlich an. Sobald ihr “Mit Tieren sprechen” aber gewirkt habt, könnt ihr ihn in ein Gespräch verwickeln. Imponiert ihr ihm genug, wird er euch etwas mehr über das Hafner-Lager verraten.

Wie ihr “Mit Tieren sprechen” wirken könnt, ohne einen Zauberslot zu benötigen, erklären wir euch hier:

Die Nacktkatze von Baldur’s Gate 3, die keine sein sollte

Was ist in Patch 3 passiert? Am 23. September veröffentlichte Larian Studios Patch 3 für Baldur’s Gate 3. Neben Bug-Fixes gab es unter anderem Anpassungen an der Schattenherz-Romanze und dem magischen Spiegel, der euch euer Aussehen ändern lässt. Allerdings wurde auch “Seine Majestät” angepasst:

Wir haben das Aussehen Seiner Majestät geupdated, der vorher aussah wie Stahlklaue. Das Aussehen Seiner Majestät passt nun zu seinem Namen und seiner Natur. Larian Studios, 23.09.2023

Vor dem Patch war Seine Majestät eine Nacktkatze. Nach dem Patch wurde aus ihm eine Raggdoll-Katze mit weiß-braunem Fell. Die Nacktheit war wohl nur ein Bug.

Seine Majestät nach Patch 3.

Stahlklaue ist eine weitere Katze, die ihr in Baldur’s Gate 3 treffen könnt. Sie hat ebenfalls kein Fell. Dies ist wohl aber so beabsichtigt.

Wie haben die Spieler reagiert? Die Community reagierte mit Verwunderung bis Unverständnis: Viele hatten den exzentrischen Kater bereits ins Herz geschlossen. Auf X (früher Twitter) sowie auf reddit ließen sie ihrem Unmut freien Lauf.

Hier ein Beispiel von X:

Auf reddit diskutieren die Spieler auch konkret die Patchnotes. Der meist geupvotete Kommentar von AlfwinOfFolcgeard weist darauf hin, dass die Ähnlichkeit mit Stahlklaue als Begründung genommen wurde. Weil aber Stahlklaue die Spieler als “Felllohse” anspricht, finden sie eher Stahlklaue hätte mit Fell ausgestattet werden sollen – nicht Seine Majestät.

redditor Zazulio wiederum meint im gleichen Thread: “Ich weiß noch nicht, wer Stahlklaue ist, aber sie hat sich heute einen neuen Feind gemacht.”

Der grundsätzliche Tenor der Community: Man möge Seine Majestät doch bitte wieder haarlos machen.

Ende gut, alles gut: Larian folgt einmal mehr dem Spielerwunsch

Wie reagieren die Entwickler? Larian Studios äußerte sich zunächst nicht zu dem Aufruf aus der Community. Am dritten Oktober veröffentlichten sie Hotfix 8, den sie wie folgt kommentierten:

Hotfix #8 für Baldur’s Gate 3 ist nun live. Dieses Update behebt mehrere Abstürzte und Probleme, einschließlich der Tatsache, dass eure Gruppenmitglieder euch alle wichtigen Gegenstände transferieren, sobald sie entlassen werden. Noch wichtiger ist, dass wir Seine Majestät rasiert haben. Larian Studios via Twitter, 03.10.2023

Sobald ihr Hotfix #8 aufgespielt habt, ist Seine Majestät also wieder eine Nacktkatze. Damit zeigt Larian Studios einmal mehr, dass sie das Feedback der Community nicht nur hören, sondern auch in ihre Entwicklung mit einbeziehen.

Ein vielfach angesprochener Punkt war, dass Spielercharaktere aus Multiplayer-Runden das Aufnehmen von NPC-Companions verhinderte. Larian implementierte daraufhin mit Patch 2 die Möglichkeit, inaktive Multiplayer-Charaktere bei Lazarus in einen Schrank sperren zu lassen.

Patch 3 brachte neben der ungewollten Befellung Seiner Majestät auch einen magischen Spiegel, der euch das Aussehen eures Charakters anpassen lässt. Auch dies war ein lang von der Community gewünschtes Feature.

Wie geht es euch mit der Rasur Seiner Majestät? Was sind Bug-Fixes und Features, die ihr in Baldur’s Gate 3 noch sehen wollt? Schreibt es uns in die Kommentare!

