Baldur’s Gate 3: Arkaner Turm – So schaltet ihr die Arkanen Geschütze aus und entdeckt alle Geheimnisse

Ein NPC in Baldur’s Gate 3 ist so versteckt, dass ihr ihn nie findet – Außer ihr legt seinen Bruder um

Achtung: habt ihr das Staubige Buch gelesen und wählt die Gesprächsoption „Es gibt ein Licht in jedem Lebewesen …“, geratet ihr ebenfalls in einen Kampf mit Bernard.

Sucht am besten alle Stockwerke nacheinander ab, und nehmt alles mit, was euch gefällt.

Alternativ findet ihr an der Seite des Turms ein Rohr. Um hindurch zu gelangen, verwendet zum Beispiel den Zauber Nebelgestalt oder verwandelt euch in eine Ratte. Im Inneren des Turms befindet sich dann ein Hebel, der die Tür öffnet.

Um in den Turm zu gelangen, müsst ihr an einer verschlossenen Tür vorbei. Diese könnt ihr entweder knacken, oder mit Gewalt einschlagen.

Gebt auf dem Weg zum Arkanen Turm erneut acht. Denn die Pflanzen blockieren eure magischen Fähigkeiten, solange ihr sie bei euch tragt. Legt sie zur Not zwischenzeitlich in eurem Lager ab.

Wo finde ich Sussurblüten? Die leuchtende Planze findet ihr nordwestlich des Unterreichs am Sussurbaum. Wart ihr bisher noch nicht in diesem Gebiet, seid vorsichtig – ihr werdet auf ein paar Gegner treffen.

Die Arkanen Geschütze funktionieren durch Magie. Und das könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen. Die sogenannten Sussurblüten blockieren jede Art von Magie in ihrem Umfeld. Schmeißt ihr eine solche Blüte also in die Nähe eines Geschützes, wird es unschädlich.

Was ist der Arkane Turm? Begebt ihr euch am Ende von Akt 1 ins Unterreich, könnt ihr dort den Arkanen Turm finden, der teils auch der Zerstörte Turm genannt wird.

In Baldur’s Gate 3 gibt es viele Geheimnisse zu entdecken und mysteriöse Orte zu erforschen. Dazu zählt auch der Arkane Turm, den ihr im Unterreich finden könnt. Wie ihr hineingelangt, und was ihr dort finden könnt, erfahrt ihr hier.

