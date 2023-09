Baldur’s Gate 3: Zaubern ohne Zauberslot – Diese neun Spells könnt ihr immer wirken

Wenig ist in Baldur’s Gate 3 so wertvoll wie die limitierten Zauberslots eurer magiebegabten Klassen. Dabei gibt es im Spiel ganze neun Zauber, die nicht mal einen Zauberslot benötigen und fast immer gecastet werden können: Wir stellen euch die Ritualzauber vor.

Was sind Ritualzauber? Ein als “Ritualzauber” markierter Zauber kann auch ohne einen Zauberslot angewandt werden. Der Charakter benötigt dafür 10 In-Game Minuten, vebraucht dafür aber eben keinen der wertvollen Slots. Ritualcasten im Kampf wird so aber unmöglich.

Als Ritual wird es bezeichnet, da die Zauber in der Pen & Paper-Vorlage in einem Ritual gezaubert werden müssen: Der Charakter nimmt sich die Zeit, um sich entsprechend auf den Zauber zu konzentrieren. Ein Druide könnte zum Beispiel in einem Kreis aus Blättern sitzen und meditieren. Ein Magier könnte sich auf seinen arkanen Fokus konzentrieren. Vielleicht würde auch das konzentrierte Zubereiten einer Tasse Tee reichen oder es wird eine durchstrukturierte Feier benötigt.

Sobald das Ritual beendet ist, tritt der Zauber schließlich in Kraft. Welche Zauber als Ritual gecastet werden können, hat ein reddit-User übrigens erst nach 50 Spielstunden entdeckt.

Ritualzauber können immer wieder wiederholt werden und unterliegen keinen Beschränkungen.

Was sind die Voraussetzungen? Der Charakter muss grundsätzlich dazu in der Lage sein, Zauber zu wirken. Zauberer, Kleriker, Magier und Druiden können von Haus aus Ritualzauber wirken. Alle anderen Klassen benötigen das Talent “Ritualwirker” dafür, mit dem sie zwei der Ritualzauber wählen können.

Ritualzauber in Baldur’s Gate 3 – ein Überblick

Im folgenden stellen wir euch die neun in Baldur’s Gate 3 nutzbaren Ritualzauber vor.

Federfall: Der Name gibt euch auch direkt den Effekt des Zaubers: Er schützt euch und eure Companions vor Fallschaden. Wenn ihr gerade keinen Magie-begabten Kollegen in der Gruppe habt, könnt ihr auch eine Schriftrolle mit Federfall oder einen entsprechenden Trank verwenden.

Gedanken erkennen: Ihr wolltet schon immer wissen, was eure Gegner so über euch denken? Der Zauber “Gedankenlesen” ist genau das richtige für euch. Aber Achtung: Der Zauber kann auch als regulärer Zauber verwendet werden. Habt daher ein Auge darauf, was gerade gewählt ist.

Longstrider: … gibt eurem Charakter oder einer anderen Kreatur drei Meter mehr Bewegungsreichweite pro Zug. Es ist nicht so effektiv wie “Hast”, aber als Ritualzauber günstiger für euch.

Mit Tieren sprechen: Auch “Mit Tieren sprechen” kann als Ritual gecastet werden. Der Effekt bleibt bis zur nächsten langen Rast aktiv, wirkt allerdings nur auf euch selbst. Konzentration benötigt auch dieser Zauber nicht.

Unser Tipp: Castet den Zauber direkt nach einer langen Rast, um für jede mögliche Begegnung mit Tieren gewappnet zu sein.

Mit Toten sprechen: Dieser Nekromantie-Zauber gibt euch die Möglichkeit, im Umkreis von neun Metern Leichen für fünf Fragen zurück ins “Leben” zu rufen. Allerdings möchte nicht jeder mit euch sprechen, vor allem nicht, wenn ihr diejenigen wart, die sie ins Jenseits geschickt haben.

Selbstverkleiden: Auch hier zeigt euch der Name genau an, was der Zauber bewirkt: Ihr ändert euer Aussehen! Neben klassischen Dingen wie sich als jemand anderes verkleiden kann euch der Zauber auch dabei helfen, euch durch schmale Ritzen zu zwängen.

Sprung verbessern: Manche Abgründe könnt ihr mit einem möglichst weiten Sprung überbrücken. Sollte euer Charakter aber nicht genug Sprungweite haben, können sie sich die fehlenden Meter mit diesem Zauber aneignen. Das ist auch hilfreich, wenn ein erhöhter Felsvorsprung nicht regulär erreicht werden kann.

Stille: Dieser Zauber erschafft eine Kuppel der Stille. Darin gibt es keinen Ton. Das ist vor allem dann relevant, wenn sie über oder im Weg von anderen magiebegabten Charakteren platziert wird.

Vertrauten finden: Ein “Vertrauter” ist ein Wesen, das ihr beschwört. In Baldur’s Gate 3 können das eine Spinne, ein Rabe, ein Frosch, eine Katze, eine Krabbe oder eine Ratte sein. In der Pen & Paper-Vorlage werden sie oft von Magiern als Gehilfen benutzt. Im Game kämpfen sie je nach Fähigkeiten an eurer Seite.

