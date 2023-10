Baldur’s Gate 3 verzichtet auf eine langweilige Quest-Art und niemand vermisst es – „Dieses Spiel hat mir Quests ruiniert“

Allerdings diskutiert die Community, ob es nicht vielleicht doch eine etwas makabere Fetch-Quest in das Spiel geschafft hat: In Akt 3 müsst ihr im Rahmen einer Quest die verschiedenen Körperteile eines Clowns finden.

Was gänzlich fehlt, sind traditionelle Sammel- und Hol-Quests; die sogenannten Fetch-Quests. Dabei handelt es sich um kurzweilige Aufgaben, bei denen ihr zum Beispiel für NPCs Dinge sammelt oder überbringt. Diese Quests strecken das Gameplay oft unnötig in die Länge und sind weder herausfordernd noch anregend.

Wie sind Quests in Baldur’s Gate 3 aufgebaut? Quests in Baldur’s Gate 3 sind recht frei: Ihr erhaltet sie zum Beispiel während ihr Dialoge führt, Items begutachtet oder neue Gegenden betretet. Dabei sind die Quest-Ziele aber immer substantiell, ihr müsst also immer ein Rätsel lösen, jemanden retten oder etwas finden. Alle Ziele führen die Hauptgeschichte oder die Story eurer Companions fort.

