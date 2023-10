Baldur’s Gate 3: Spieler folgt brav Anweisung 1:1, macht so einen riesigen Fehler: „Der spielt Light Urge“

Eine gute Portion Charisma zu haben, mit der man sich aus unangenehmen Situationen „frei sprechen“ kann, tut in Baldur’s Gate 3 immer gut. In Akt 2 könnt ihr mit etwas Geschick sogar einige Gegner zum Selbstmord überreden .

Wie habt ihr in der Situation gehandelt? Seid ihr bewaffnet durch das Gasthaus gelaufen? Oder habt ihr eure Waffen ebenfalls am Eingang „abgegeben“? Lasst uns eure Kommentare dazu da.

Und genau hier hat knightlady201 ihr Problem: Weil sie als freundlicher Gast in einem fremden Quartier der Bitte um Entwaffnung nachgekommen ist, stand sie plötzlich mitten in einem Kampf, gänzlich ohne ihre Ausrüstung.

Das ging so lange gut, bis Druidin Jaheira sie zur ortsansässigen Klerikerin der Mondgötting Selûne schickt. Ihr trefft Isobel, während sie Löcher in der Hülle rund um das Hafner-Versteck magisch flickt: Sie ist dafür verantwortlich, dass das Gasthaus überhaupt bewohnbar ist.

Was hat der Spieler gemacht? reddit-User knightlady201 schaffte es in das Versteck der Hafner. Dort las sie folgendes Schild: „Bitte legen Sie Ihre Waffen hier ab, keine Waffen im Haus“. Also dachte sich knightlady201, dass sie dieser Bitte natürlich folgen möchte. Sie ließ alle ihre Charaktere ihre Waffen in einen Schrank packen und fuhr mit ihren Aufgaben fort.

Baldur’s Gate 3 lässt euch enorm viele Freiheiten, wenn es um eure Entscheidungen und darum geht, wie ihr die Quest-Aufgaben lösen wollt. Ein Spieler handelte, wie es die guten Manieren verlangen – was sich als großer Fehler herausstellte. Hier lest ihr die Details.

