Spieler sieht niemals Akt 3, weil er Baldur’s Gate 3 schon in Akt 2 durch einen dummen Fehler beendet

Was ist mit euch: Wie habt ihr Baldur’s Gate 3 beendet? Habt ihr Gale ebenfalls sich in die Luft sprengen lassen? Oder habt ihr ihn gerettet? Wir freuen uns auf eure Kommentare!

Tatsächlich ist es schon fast Tradition in der Pen & Paper-Community, dass der Spielleiter sich mühevoll auf die Sessions vorbereitet und die Spieler dann den Rahmen komplett sprengen. Auf diese Situation in Baldur’s Gate 3 übertragen haben sich die Spieler heroisch geopfert, nur um dann zu hören, dass der Spielleiter noch viel mehr Sessions vorbereitet hatte.

[…]Keine noch so große Menge abtrünniger Gedankenschinder ist schlimmer als ein Elderbrain, dass die gleiche Menge an Gedankenschindern kontrolliert. Und das hier ist ein verdammt wütendes Elderbrain.[…]

Was ist ein Elderbrain? Ein sogenanntes Elderbrain ist ein riesiges Gehirn, das eine Gedankenschinderkolonie steuert. Es besteht aus einer Masse an toten Gedankenschindern und kontrolliert die noch lebenden Mitglieder seiner Kolonie.

Wir Spieler wissen, dass es ein weiteres Kapitel gibt. Aber ohne dieses Wissen ist Gale in diesem Moment in die Luft zu jagen die beste Option. […]

Was ist dem Spieler passiert? reddit-User megaderp675 beendete Baldur’s Gate 3 vorzeitig am Ende von Akt 2, ohne es zu merken: Mit Hinblick darauf, dass augenscheinlich alle Gegner anwesend sind, lies er Gruppenmitglied Gale seine Netherease-Kugel verwenden. Dadurch flogen aber nicht nur die Bösen, sondern auch die Heldengruppe in die Luft.

Insert

You are going to send email to