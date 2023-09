Spieler in Baldur’s Gate 3 schleppt eine magische Blume durchs halbe Spiel, erledigt damit einen mächtigen Nekromanten

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Im späteren Kampf mit ihm (beim Nachtlied), tat Balthazar also buchstäblich gar nichts. Er befand sich in einer ziemlich unangenehmen Lage. Denn durch die antimagische Barriere um ihn herum waren seine magischen Kräfte nutzlos.

Wie sah der Kampf gegen den Nekromanten aus? Seine große Strategie entfaltete sich, als er sich im Inneren des Tempels von Shar in Balthazars Raum wiederfand, einem mächtigen Nekromanten. Hier setzte er seinen kühnen Plan in die Tat um. Er spendete Balthazar den Beutel mit der Sussur-Blüte.

Wie stellte er das an? Alles begann mit einer Diskussion über die geheimnisvolle Sussur-Blüte aus dem Unterreich in Akt 1. Dabei handelt es sich um ein eigenartiges Gewächs, das eine antimagische Zone um sich herum erzeugen kann.

In Baldur’s Gate 3 konnte ein Spieler einen der mächtigsten Bosse mithilfe einer Blume entmachten. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

