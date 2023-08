Baldur’s Gate 3 hat ein geheimes und verstörendes Ende in Akt 2, das Speedrunner begeistert

Baldur’s Gate 3 ist noch nicht lange auf dem PC spielbar, aber die ersten Spieler haben schon Speedrun-Techniken gefunden. Dabei beenden sie das Spiel in 10 Minuten und nutzen dafür bestimmte Spielmechaniken – als auch ein geheimes und eher tragisches Ende.

Was ist das für ein Ende?

Das geheime Ende tritt bereits in Akt 2 ein, wo ihr mehr über eure großen Gegenspieler herausfinden könnt. Ihr überspringt also mehr als Drittel des Spiels.

Für das Ende braucht ihr zwingend Gale, einen der Begleiter in Baldur’s Gate 3.

Anders als das „glückliche Ende“ nach etwa 20 Minuten kommt beim geheimen Ende tatsächlich ein Abspann, nicht einfach nur ein Game Over.

Spoiler-Warnung! Da es hier um das Ende von Baldur’s Gate 3 geht, lassen sich Spoiler offensichtlich nicht vermeiden. Wir versuchen dennoch, so wenig über die Story wie möglich zu verraten und uns auf das Wichtige zu beschränken.

So funktioniert das geheime Ende: Gale ist für das Ende der tragende Charakter. Das liegt an seinem besonderen Umstand: in seiner Brust ist eine magische Bombe eingebaut, der Grund für seinen Hunger nach magischen Gegenständen.

Zu Beginn von Akt 2 hat Gale die Option, sich mit der „Macherin“ der Bombe zu unterhalten und ihren Einsatz zu planen. Wenn er das erste mal auf die 3 Gegenspieler und „die Absolute“ trifft, kann er sie zünden.

Tut er das, opfert sich Gale selbst, jagt aber auch alle Bösewichte zugleich in die Luft. Die Stärke der Bombe reicht aus, um sogar die Macht der Gegenspieler komplett auszuradieren.

Mit Sprüngen und einem starken Magier zum Speedrun

Dieses geheime Ende nutzen nun Speedrunner, um möglichst schnelle Runs zu schaffen. Möglicherweise ist das einer der Gründe, warum Gale der beliebteste Origin-Charakter ist.

Der YouTuber Mae hält mit seinem Run von 10:03 Minuten den aktuellen Rekord. Er nutzt dabei nicht nur das geheime Ende, sondern auch einige Mechaniken des Spiels vollkommen aus. Den gesamten Run seht ihr hier:

So baut Mae etwa Gale so weit es geht auf Stärke, um seine Sprung-Reichweite zu erhöhen. Mit dem „Springen“-Zauber verdreifacht er die Entfernung für Sprünge und bewegt sich so hüpfend durch die Welt.

Schlussendlich nutzt er einen Schutzzauber von Schattenherz, der ihm erlaubt, schneller durch Akt 2 zu den Mondlicht-Türmen zu kommen, wo er durch ein Loch in der Wand direkt zum Ende springt. Halb nackt und mit der Bombe in der Brust stellt er sich dann den Feinden.

Ein wirklich „gutes“ Ende ist das übrigens nicht. Die Parasiten, die euch zu beginn eingepflanzt werden, werden durch die Absolute in Schach gehalten – oder genauer, durch die Kontrolle der Drei.

Ist diese Kontrolle nun weg, schlüpfen entweder alle eingesetzten Larven oder ihre Wirte sterben anderweitig. Streng genommen wäre das aber wohl das kleinere Übel, denn die Rückkehr des Illithiden-Imperiums wird vorerst verhindert.

Es ist davon auszugehen, dass in der kommenden Zeit weiterer Speedrunner die Technik verfeinern oder sogar noch bessere, schnellere Wege zum Ende finden. Vielleicht auch etwas weniger grausame.

Springen ist übrigens nicht die einzige hilfreiche Fähigkeit, die jeder beherrscht:

