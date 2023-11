Die 3 mächtigsten Verbündeten in Baldur’s Gate 3 für das große Finale

Am Ende von Akt 3 in Baldur’s Gate 3 erwartet euch das große Finale, in dem ihr euch dem großen Endboss stellt. Ihr müsst das aber natürlich nicht alleine tun: Während eurer Reise könnt ihr eine Vielzahl an Companions und Verbündete rekrutieren. Wir stellen euch die Top drei eurer möglichen Gefährten vor.

Spoiler-Alarm: Im folgenden Artikel stehen Spoiler für die Gesamte Story von Baldur’s Gate 3. Ihr seid gewarnt.

Ganz egal wie ihr euch im Laufe der Geschichte von Baldur’s Gate 3 entschieden habt, am Ende erwartet euch immer die große Schlacht gegen die Absolute , das Gehirn des Ältesten. Welche Entscheidungen dafür schon in Akt 1 relevant sind, lest ihr hier.

Natürlich stellt ihr euch dem Absoluten nicht alleine – außer, ihr wollt das so. Die meisten werden aber mindestens eine vierköpfige Truppe Abenteurer ins Feld führen. Dazu könnt ihr noch eine ganze Menge anderer Verbündeter im Laufe der Story freischalten. Welche davon euch am meisten unter die Arme greifen, stellen wir hier vor.

Auf in die Endschlacht: Die besten 3 Unterstützer für das große Finale in Baldur’s Gate 3

Zevlor und die Höllenreiter

Zevlor ist der Anführer der Tieflinge, die ihr erstmals im Smaragdhain in Akt 1 trefft. Er war früher Anführer der sogenannten Höllenreiter, auch die Reiter von Elturel genannt. Die Elite-Truppe verteidigte als Sondereinsatzkommando ihre Heimatstadt.

Aufgrund des Falls von Elturelsb nach Avernus und der Flucht in den Druidenhain löste sich die Gruppe weitgehend auf. Bis dahin waren sie jedoch eine mächtige Kämpfergruppe, die ihresgleichen suchte.

Wie bekommt ihr die Höllenreiter? Eigentlich ist die Gruppe seit dem Fall von Elturel aufgelöst. Wenn ihr Zevlor und möglichst viele der Tieflingflüchtlinge von Akt 1 bis Akt 3 unterstützt, ihre Quests abschließt und sie immer wieder rettet, steht euch Zevlor mit neuen Höllenreitern aber am Ende zur Seite.

Dafür müsst ihr jedoch für das Überleben der Flüchtlinge sorgen. Über das Für und Wieder rund um das Zerstören des Druidenhains in Akt 1, lest ihr hier.

Wichtig ist für euch hier aber vor allem Akt 2: Zevlor hat seine Tieflinge angeblich ihrem Schicksal überlassen. Ihr findet ihn schließlich im Versteck des Gehirns der Ältesten in einem Verwandlungspod. Holt ihn da raus, damit er euch in Akt 3 unterstützen kann.

Zevlor wird euch für die Rettung unendlich dankbar sein.

Dame Aylin

Dame Aylin ist das Kind der Mondgöttin Selûne und damit ein Aasimar. Wenn ihr sie das erste mal als sogenanntes Nachtlied in Akt 2 trefft, sieht sie schlicht aus wie eine stattliche Menschenfrau. Sobald ihr sie aber befreit, breitet sie im wahrsten Sinne des Wortes ihre Engelsflügel aus.

Die Aasimar ist eine Level 8 Paladin, die ziemlich heftig austeilen kann. Sie ist zwar nicht die fähigste Kämpferin, aber aufgrund ihrer Unsterblichkeit ist sie sehr schwer kleinzubekommen: Sie wird im Endkampf immer wieder auf das Schlachtfeld zurückkehren.

Wie bekommt ihr Dame Aylin: Aylin ist ein wichtiger Teil der Hauptstory sowie der persönlichen Quest der Companion Schattenherz. Wenn ihr euch gegen Balthazar, den persönlichen Hauszauberer des Bösewichts Ketheric Thorm stellt, könnt ihr sie am Leben halten. Das müsst ihr nur mit Schattenherz klären, die Aylin im Auftrag ihrer Göttin Shar töten soll.

Einen pfiffigen Trick, wie ihr den Kampf mit Balthazar vereinfachen könnt, stellen wir euch übrigens hier vor:

Befreit ihr das Nachtlied, wird sie euch erstmals im Kampf gegen Thorm zur Seite stehen. Nach dem erfolgreichen Kampf könnt ihr sie ansprechen und bitten, sich fürs Erste eurem Lager anzuschließen.

Um Aylin final als Unterstützer zu erhalten, müsst ihr euch mit ihr zusammen dem Kampf gegen den Zauberer Lorroakan in Akt 3 stellen. Er will wie Ketheric Thorm Aylins ewiges Leben für sich nutzen, um gottgleich zu werden. Leuchtet ihm gut Heim und Aylin wird euch dankbar ihre Unterstützung zusagen.

Bonus: Im Gasthaus zum letzten Licht trefft ihr zudem Isobel. Die Klerikerin der Selûne hält den Schutzmantel rund um das Lager aufrecht. Als Tochter von Ketheric Thorm ist sie wichtig für den Plot von Akt 2. Vor ihres Vaters Fall und ihrem vorzeitlichen Tod war sie auch Aylins Geliebte.

Solltet ihr Aylin und Isobel gut durch Akt 2 bringen, lassen die beiden ihre Romanze wieder aufleben. Nach einem Sieg gegen Lorroakan, wird auch Isobel mit euch Seite an Seite in die Endschlacht ziehen.

Aylin und Isobel – vereint nach 100 Jahren Trennung. Die beiden sind ein schlagfertiges Paar.

Der seltsame Ochse

Dieses wundersame Geschöpf trefft ihr schon in Akt 1 im Druidenhain. Ihr könnt mit ihm via dem Zauber mit Tieren sprechen eine Konversation führen. Schafft ihr einen Intelligenzcheck, stellt euer Charakter fest, dass der Ochse seltsam ist.

Wenn ihr ihn nicht zu sehr wegen seiner Identität ärgert und seine Quest in Akt 3 erfolgreich beendet, wird er euch als 300-Hitpoint-Schwergwicht mit vier alternativen Verwandlungsformen zur Verfügung stehen:

Der seltsame Ochse ist höchst gebildet für ein Tier der Landwirtschaft und hält so einige Überraschungen bereit.

Der Ochse kann sich in einen Minotaur, eine Schattendogge, einen Direwolf oder eine Phasenspinne verwandeln. Dabei nimmt er die jeweiligen Fähigkeiten des Wesens an, in das er sich verwandelt hat. Das in Kombination mit seinen hohen Lebenspunkten ist er wohl der mächtigste optionale Unterstützer im Kampf.

Wie bekommt ihr den seltsamen Ochsen? Egal ob ihr den Smaragdhain schützt oder angreift: Der Ochse wird so oder so in Akt 2 auftauchen. Fragt nicht zu viel nach seiner wahren Identität oder seiner Vergangenheit. Wenn ihr das tut, wird er wütend und greift an, was zumeist in seinem oder eurem Tod endet.

In Akt 3 trefft ihr ihn in Rivington. Nach einem geschafften Intelligenzcheck freut er sich sogar über eure Anwesenheit. Umschifft ihr auch weiterhin alle sensiblen Themen, wird er euch um eure Hilfe bitten. Als Apfel verkleidet sollt ihr ihn in die Unterstadt tragen.

Achtet hier darauf, den Apfel wirklich dabei zu haben und ihn nicht für eine lange Rast zu verzehren. Wenn ihr die Unterstadt mit ihm im Inventar betretet, wird der Apfel verschwinden und eine leicht schleimige Dankesnotiz hinterlassen.

Habt ihr alle eure gewünschten Verbündeten freischalten können? Habt ihr den Ochsen aus Versehen gegessen? Oder ist er mit euren anderen Freunden gemeinsam in die Endschlacht galoppiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Möglichst viele Verbündete zu haben kann wirklich Schlachtentscheident sein. Vor allem, falls wirklich ein neuer, noch härterer Spielmodus für Baldur’s Gate 3 kommt:

