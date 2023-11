Spieler entdecken Hinweis auf einen knallharten neuen Modus in Baldur’s Gate 3 mit dauerhaftem Tod

Larian Studios arbeitet weiterhin hart an Baldur’s Gate 3. Erst kürzlich gab es einen neuen Patch, der Tonnen an Bugfixes vornahm:

Bislang hat das Entwicklerteam von Larian Studios noch nicht enthüllt, dass es solch einen Modus geben wird und was sich dahinter verbirgt. Wir müssen uns also gedulden, bis Larian neue Informationen hierzu preisgeben wird.

Insert

You are going to send email to