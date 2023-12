Baldur’s Gate 3 ist das Spiel des Jahres, doch in einem Punkt gewinnt Diablo 4 ganz 2023

Entsprechend schauen mehr Leute auch Streamern zu, die schon Erfahrung in Diablo 4 haben. Denn dort kann man sich abschauen, wie man den Content am besten schafft und welche Builds gerade stark sind. In Baldur‘s Gate 3 ist das nicht notwendig. Trotzdem dürfte Baldur‘s Gate 3 für die meisten Spieler der Gewinner der Herzen sein, allein weil der Chef das ganze Internet mit seiner Ritterrüstung entzückt .

Baldur‘s Gate 3 richtet sich an ein Publikum, das auf knifflige Rätsel, urige Storys und tolle Charakter-Entwicklung steht. Diablo 4 setzt zum allergrößten Teil auf Gameplay und sucht sich eine Basis an Casual-Spielern – und damit deutlich mehr Interessenten.

Dazu kommt, dass Baldur‘s Gate 3 als Rollenspiel stark auf Story aufbaut. Wer selbst spielt, will sich meist nicht spoilern lassen. Zugesehen wird auf Twitch also nur dann, wenn man nicht selbst zockt, schon fertig ist oder großer Fan des entsprechenden Streamers ist.

Kollege Michael Graf von der GameStar erklärt, was Baldur’s Gate 3 so eine besondere Position im Gaming verleiht:

So gut kam Baldur‘s Gate 3 an:

Vor kurzem haben die Game Awards Baldur‘s Gate 3 zum Spiel des Jahres gekürt. Damit hat es das neue Zelda und Spider-Man 2 geschlagen. Das heißt aber nicht, dass das Rollenspiel in jedem Bereich den meisten Erfolg hatte. Das Action-RPG Diablo 4 führt selbst eine andere Liste an.

