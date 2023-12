Wie lief das Jahr für Twitch selbst? 2023 war für Twitch nicht unbedingt ein leichtes Jahr für Twitch: Die neue Konkurrenz-Seite Kick ging an den Start und begann aggressiv, Stars von Twitch abzuwerben . Zudem geriet die Streaming-Plattform immer wieder in die Kritik, Streamer fühlten sich nicht genug unterstützt und Zuschauer beschwerten sich über die Inhalte und Richtlinien von Twitch .

Auch Eliasn97 legte einen ähnlich steilen Aufstieg hin: Er begann im April 2020 mit dem Streamen, zwei Jahre später löste er MontanaBlack an der Spitze des deutschen Twitch ab . Jetzt hat er es in die Top-10 weltweit geschafft.

Nur 5 Jahre später sieht die Liste völlig anders aus. Neben englischsprachigen Streamern finden sich in den Top-10 nun Content-Creator, die auf Portugiesisch, Spanisch, Japanisch und sogar Deutsch streamen. Denn mit Eliasn97 hat es ein deutscher Streamer unter die meistgesehenen Streamer des Jahres geschafft. Das gab es in den 7 Jahren, für denen sich diese Statistiken auf Sullygnome rückwirkend aufrufen lassen, 2023 zum ersten Mal.

Was hat sich auf Twitch geändert? Auf der Streaming-Plattform hat in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel stattgefunden. Sieht man sich die Top-100 aus dem Jahr 2018 an, sind die ersten 19 Plätze ausnahmslos englischsprachige Kanäle.

Die meistgesehenen Streamer und Spiele des Jahres 2023 auf Twitch wurden veröffentlicht. Die Streaming-Plattform hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt: Neue Gesichter und alte Spiele führen die Charts an.

