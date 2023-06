Zelda Tears of the Kingdom: Einfache Frucht wird zur Geheimwaffe – Tötet Gegner sogar, ohne sie direkt zu treffen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet zahlreiche Möglichkeiten, um gegen Gegner im Kampf vorzugehen. Dank der Synthese-Fähigkeit ist es möglich, fast alle Items an Waffen und Schildern anzubringen. In einem Video bekommen wir nun zu sehen, dass die Blendfrucht ein ganz besonders nützliches Exemplar ist.

Was kann die Blendfrucht? Der Name ist Programm: Wird die Blendfrucht auf den Boden geworfen, verschießt sie Lichtstrahlen. Die abgeschossenen Strahlen blenden Gegner in der Umgebung, wodurch sie für kurze Zeit bewegungsunfähig werden.

Dadurch gewinnen Spieler wertvolle Sekunden, um den Gegner zu attackieren oder die Flucht zu ergreifen. Das Item wirkt allerdings nicht bei Gegnern die keine Augen haben – zum Beispiel die als Bäume getarnten Gegner in Hyrule.

Was ist an der Frucht so besonders? Die Blendfrucht hat sich ähnlich wie der Kochtopf von einem unscheinbaren Objekt zu einem echten Geheimtipp gemausert. Im Reddit-Forum teilt User Dawn of the Meat Arrow einen Clip, in dem er Skelettgegner in einer Höhle bekämpft.

Am Ende seines Schwertes hat er mithilfe der Synthese-Fähigkeit eine Blendfrucht fixiert. Als er auf einen Skelettbokblin haut, zerfällt dieser sofort zu Staub. Der Schlag löst ein grelles Licht aus, durch das sogar alle Skelettgegner in der Umgebung augenblicklich getötet werden.

In den Kommentaren schreiben andere Zelda-Spieler, was für einen Nutzen sie aus der Frucht ziehen konnten. User radforblue schreibt beispielsweise, dass sich die Frucht besonders gut gegen die Miasma-Hände eignet. Dabei handelt es sich um starke Gegner, die in Miasma-Pfützen auftauchen und Link überall in Hyrule urplötzlich attackieren können.

Die Miasma-Hände greifen Link und halten ihn im Schwitzkasten, bis er sich befreien kann. Dabei werden ihm permanent Herzen abgezogen. Doch mit der Blendfrucht können die Miasma-Hände geblendet werden, um wertvolle Sekunden für den Kampf zu gewinnen.

Achtung, Spoiler: In den folgenden zwei Absätzen gibt es Spoiler zu einem Bosskampf aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ein besonderer Geheimtipp kommt von User Sithina: Die Blendfrucht bewährt sich vor allem gegen die Gibdos und deren Königin in der Wüstenregion. Mit der Blendfrucht werden die schwachen Gibdos sofort getötet. Ihre Königin, der wir in einem Bosskampf gegenüberstehen, wird dadurch automatisch zum Skelett und landet auf dem Boden.

Eigentlich muss die Gibdo-Königin während der Bosskampfes mit einem Lichtstrahl in Berührung kommen, damit sie auf dem Boden landet. Doch dank der Frucht kann sie jederzeit aus der Luft geholt und anschließend attackiert werden, was den Bosskampf immens erleichtert.

Wo kann ich die Frucht sammeln? Die Blendfrucht wächst auf den Himmelsinseln. Teleportiert euch also entweder zu einem Schrein in der Himmelsebene oder schleudert euch von einem Aussichtsturm aus in den Himmel, um die Früchte zu sammeln.

Ihr wollt nicht in den Himmel, sondern lieber in den Untergrund? MeinMMO verrät euch, wie ihr in den Untergrund von Hyrule kommt: Zelda Tears of the Kingdom: So gelangt ihr in den Untergrund