Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo gibt Bastelanleitung für nützliche Fernkampfwaffe und viele Spieler wussten bis heute nichts davon

Dank Links Synthesefähigkeit ist es möglich, zahlreiche Objekte in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom miteinander zu kombinieren. Durch die vielen Möglichkeiten werden einige nützliche Kombinationen schnell mal übersehen. Deshalb hat Nintendo nun mit einem Tweet ausgeholfen, eine seltene Bastelanleitung für eine Waffe ans Tageslicht zu holen.

Um was für eine Waffe handelt es sich? Es ist möglich, eine Peitsche in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom herzustellen. Alles, was dafür benötigt wird, ist der Schwanz eines Echsalfos und eine Waffe.

Ein Standbild der Peitsche, wie sie in Aktion ist, seht ihr auf dem japanischsprachigen Twitter-Account von Zelda:

Beim Angriff wirkt die Verlängerung des Schwertes wie eine Peitsche: Der Schweif kann sich nämlich komplett ausrollen und so Gegner in der Ferne treffen. Dadurch erhält Link eine Nahkampfwaffe, die auch über große Distanzen hinweg trifft.

Wie die Fähigkeit zum Einsatz kommen könnte, zeigt der Trailer zu Tears of the Kingdom:

Wie funktioniert Links Synthesefähigkeit? Mithilfe der Fähigkeit kann Link unterschiedliche Waffen, Schilde und Gegenstände miteinander kombinieren, wodurch sich neue Funktionen ergeben. Eine Frucht an der Waffe kann beispielsweise Elementangriffe auslösen, während Baumstämme für eine größere Reichweite sorgen.

Die Synthesefähigkeit ist jedoch nicht mit der Ultra-Hand, mit der generell zwei unterschiedliche Objekte miteinander kombiniert werden können. Dadurch lassen sich beispielsweise Penisse nachbauen.

Folgende Gegenstände können mit der Synthese an Waffen und Schilden befestigt werden:

andere Waffen und Schilde in allen möglichen Kombinationen (ja, auch ein Schild am Schild!)

Sonau-Bauteile (z. B. Rakete am Schild)

alle Materialen (z.B. Pilze am Schild)

Gegenstände aus Holz (z.B. Pfosten, Baumstämme und Kisten)

Gegenstände aus Stein (z.B. Felsen)

Dadurch ergeben sich unzählige Möglichkeiten, die verschiedenen Gegenstände miteinander zu kombinieren. Kein Wunder also, dass viele Kombinationen noch gar nicht vom Großteil der Spieler entdeckt wurden. Genauso sind einige Geheimnisse wie der nackte Link vielen Spielern unbekannt.

Woher bekomme ich die Materialien? An die Peitsche kommt ihr, indem ihr ein Monster besiegt, das eine eigene Waffe trägt. Achtet darauf, dass die Waffe nicht schon mit einem anderen Gegenstand kombiniert wurde. Nehmt dem Gegner dann die Waffe einfach ab und schon habt ihr das Grundgerüst für eure Peitsche.

Der Echsalfos-Schwanz ist etwas schwerer zu finden, da er nur von einer Gegnerart fallengelassen wird. Begebt euch also auf die Suche nach einem Echsalfos und besiegt ihn, um seinen Schweif zu erhalten.

Mit dem Material könnt ihr nicht nur eine Peitsche herstellen, sondern auch andere nützliche Dinge:

Als Zutat für Medizin

Zum Verstärken von Ausrüstung

Zum Färben von Kleidung (grün)

Es macht also Sinn, mehrere Hinterteile der Echsalfos zu sammeln. Haltet also während eurer Abenteuer die Augen offen, um eure ganz eigene Peitsche herzustellen. Viele Spieler haben nämlich gar nicht gewusst, dass der Echsalfos-Schwanz als Waffe genutzt werden kann. In den Kommentaren finden sich viele User, die überrascht von seiner Wirkung sind.

Damit euch keine wichtigen Dinge entgehen, haben wir euch sechs Tipps zusammengestellt, um euch das Leben in Hyrule zu erleichtern:

