Im neuen Super Mario Bros. Film singt Jack Black als Bowser den Song “Peaches”. Viele feiern das Lied, doch einige äußern heftige Kritik.

Die neue Super-Mario-Adaption erobert gerade die Kinos. Seit dem 5. April 2023 läuft die Neuverfilmung des Videospiel-Klassikers mit Jack Black in der Rolle des Bösewichts Bowser.

Doch ein Lied, das von vielen Fans momentan gefeiert wird, erhält von einigen Leuten scharfe Kritik: Dahinter stecke toxisches Verhalten, das normalisiert werde.

“Peaches” normalisiere sexistisches Verhalten, meinen einige

Der Song, der gerade für Diskussionen sorgt, ist “Peaches”. Er wird von Jack Black aka Bowser im Film gesungen. In ihm schwärmt der Bösewicht von Peach und drückt in der Ballade seine Liebe für die Prinzessin aus.

Der Song ist sehr beliebt unter den Fans und könnte sogar bei der Oscar-Verleihung für den besten Originalsong eingereicht werden, wie Universal gegenüber der Gaming-Webseite Variety bestätigt hat.

Hier seht ihr das offizielle Musik-Video von “Peaches”:

Wie die spanische Medienseite 3Djuegos berichtet, gibt es jedoch einige spanische Posts in den sozialen Netzwerken, die das Lied als sexistisch kritisieren.

Was ist das Problem? Die Kritik kommt daher, dass Bowser zwanghaft versucht, Peach zu heiraten und dabei ein “Nein” von ihr nicht akzeptiert.

Stattdessen möchte er weiterhin seinen Willen durchzusetzen und sie am Ende “zu seiner machen”, wie es im Lied heißt.

Dadurch werde toxisches Macho-Gehabe normalisiert, bei dem eine Ablehnung und das Desinteresse der Frau nicht akzeptiert wird. Einige können es daher auch etwa nicht verstehen, wie man in dem Moment mit der Figur Bowser sympathisieren könne, während er die Grenzen der Frau nicht anerkenne.

Peaches wird nur entführt und angebetet – Darf nicht zu Wort kommen

Blickt man allgemein auf die Beziehung zwischen Bowser und Peach, sowohl in den Spielen als auch nun in der Neuverfilmung, zeigte sich schon immer eine Obsession des Bösewichts gegenüber der Prinzessin. Der Song im neuen Film drückt ebendiese Gefühle von Bowser aus, die schon in immer im Super Mario-Universum vorhanden entwarfen.

Durch die Obsession von Bowser für PEaches entstand überhaupt erst der Hauptkonflikt der Super Mario-Spiele: Prinzessin Peach wird von Bowser entführt und der Spieler muss sie als Hauptfigur Mario wieder befreien. Dass dies toxisches Verhalten ist, kann man wohl kaum abstreiten.

Der Song stellt diese Obesession aus Sicht von Bowser als “einzig wahre Liebe” hin, das Objekt der Begierde, Prinzessin Peach, wird nur entführt und angebetet, eine aktive Rolle spielt sie nicht.

